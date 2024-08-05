Наталья Бурдина с Аюром примут участие в благотворительном ужине в Бурятии

Наталья Бурдина - самая известная среди тех, кто усыновил детей из Бурятии. Про нее не раз писали в СМИ республики и, наверное, ее историю знает каждый житель региона. Женщина усыновила годовалого малыша, перенесшего трансплантацию печени. Сейчас Аюру 10 лет и он в очередной раз приехал с мамой в Бурятию. В последний раз они приезжали пять лет назад. Сейчас Аюр закончил второй класс, также он ходит в музыкальную школу.Наталья Бурдина с сыном приглашена фондом «Здоровье Бурятии» при поддержке министерства соцзащиты. Главная цель визита - поделиться опытом с замещающими семьями, показать, что трудности, которые есть при усыновлении детей с проблемами со здоровьем, преодолимы. Приезд состоялся в рамках реализации фондом проекта по оказанию психологической помощи и поддержке семей, имеющих детей с заболеваниями (в т. ч. с приемных, опекунских детей).В ходе их пребывания в республике, состоится благотворительный ужин «Аюр Бурдин помогает детям Бурятии». Собранные пожертвования направят на поддержку замещающих семей. Участники ужина познакомятся с семьей Бурдиных. Аюр представит свой музыкальный подарок. Пройдет автограф-сессия Натальи Бурдиной с книгой «Аюр значит жизнь». Организуют выставку-продажу сувениров и других изделий ручной работы (керамика, бисер и т. д.). Наталья всегда делится их и Аюром жизнью в соцсетях, но сейчас есть возможность встретиться с ними очно. Вход будет по приглашениям. Среди приглашенных есть и глава республики.За несколько дней пребывания в республике мама с сыном посетят семьи с приемными детьми на селе, а также встретятся с подопечными фонда, Наталья примет участие в психологическом тренинге. Есть в программе встреча с пациентами и врачами-трансплантологами в Республиканской больнице.Аюр знает, что у него бурятские корни и считает себя бурятом. «Это очень приятно, он учит бурятский язык», - говорит мама Аюра.В первый день Наталья Бурдина с Аюром встретились со СМИ республики. Аюр рассказал, что ему очень нравится Бурятия и что ему нравится музыка - он учится играть на фортепьяно и поет.«Я публикую в соцсетях много фотографий, рассказываю, что происходит. И я знаю, что это вдохновляет, поддерживает многих родителей, у детей которых есть трудности с развитием, сложные диагнозы. Многие мне пишут. У нас, конечно, тоже есть трудности. Со стороны может показаться, что мы беззаботно и весело живем, но это не так, у нас много проблем. Но мы делаем успехи во всех направлениях», - поделилась мама Аюра с журналистами.Фото: «Номер один»