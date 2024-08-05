Общество 05.08.2024 в 13:36

Наталья Бурдина с Аюром примут участие в благотворительном ужине в Бурятии

Сборы от мероприятия пойдут на поддержку замещающих семей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Наталья Бурдина с Аюром примут участие в благотворительном ужине в Бурятии
Наталья Бурдина - самая известная среди тех, кто усыновил детей из Бурятии. Про нее не раз писали в СМИ республики и, наверное, ее историю знает каждый житель региона. Женщина усыновила годовалого малыша, перенесшего трансплантацию печени. Сейчас Аюру 10 лет и он в очередной раз приехал с мамой в Бурятию. В последний раз они приезжали пять лет назад. Сейчас Аюр закончил второй класс, также он ходит в музыкальную школу.

Наталья Бурдина с сыном приглашена фондом «Здоровье Бурятии» при поддержке министерства соцзащиты. Главная цель визита - поделиться опытом с замещающими семьями, показать, что трудности, которые есть при усыновлении детей с проблемами со здоровьем, преодолимы. Приезд состоялся в рамках реализации фондом проекта по оказанию психологической помощи и поддержке семей, имеющих детей с заболеваниями (в т. ч. с приемных, опекунских детей).

В ходе их пребывания в республике, состоится благотворительный ужин «Аюр Бурдин помогает детям Бурятии». Собранные пожертвования направят на поддержку замещающих семей. Участники ужина познакомятся с семьей Бурдиных. Аюр представит свой музыкальный подарок. Пройдет автограф-сессия Натальи Бурдиной с книгой «Аюр значит жизнь». Организуют выставку-продажу сувениров и других изделий ручной работы (керамика, бисер и т. д.). Наталья всегда делится их и Аюром жизнью в соцсетях, но сейчас есть возможность встретиться с ними очно. Вход будет по приглашениям. Среди приглашенных есть и глава республики.

За несколько дней пребывания в республике мама с сыном посетят семьи с приемными детьми на селе, а также встретятся с подопечными фонда, Наталья примет участие в психологическом тренинге. Есть в программе встреча с пациентами и врачами-трансплантологами в Республиканской больнице.

Аюр знает, что у него бурятские корни и считает себя бурятом. «Это очень приятно, он учит бурятский язык», - говорит мама Аюра.

В первый день Наталья Бурдина с Аюром встретились со СМИ республики. Аюр рассказал, что ему очень нравится Бурятия и что ему нравится музыка - он учится играть на фортепьяно и поет.

«Я публикую в соцсетях много фотографий, рассказываю, что происходит. И я знаю, что это вдохновляет, поддерживает многих родителей, у детей которых есть трудности с развитием, сложные диагнозы. Многие мне пишут. У нас, конечно, тоже есть трудности. Со стороны может показаться, что мы беззаботно и весело живем, но это не так, у нас много проблем. Но мы делаем успехи во всех направлениях», - поделилась мама Аюра с журналистами.

Фото: «Номер один»

Все новости

Эксперт предсказал кризис энергосистемы без действий со стороны власти
05.08.2024 в 14:04
Наталья Бурдина с Аюром примут участие в благотворительном ужине в Бурятии
05.08.2024 в 13:36
Глава Бурятии рассказал о ситуации в Мухоршибирском районе
05.08.2024 в 13:32
Житель Бурятии ограбил на Сахалине молодую мать с ребенком
05.08.2024 в 13:32
В нацпарке Бурятии пытаются подкараулить местного хищника
05.08.2024 в 13:03
Более 3 тысяч человек со всех районов Бурятии собралось на Дне Поля – 2024
05.08.2024 в 13:02
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
05.08.2024 в 12:20
Почти две тысячи многодетных семей в Бурятии получают компенсацию на лекарства
05.08.2024 в 12:17
В Бурятии легковушка врезалась в огромный грузовик Скания
05.08.2024 в 12:12
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
05.08.2024 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В нацпарке Бурятии пытаются подкараулить местного хищника
Фотограф пробует поймать скапа в момент ловли рыбы
05.08.2024 в 13:03
Более 3 тысяч человек со всех районов Бурятии собралось на Дне Поля – 2024
На празднике были представлены ярмарка товаров, выставка сельхозтехники, конкурсы, прошла презентация нового облепихового цеха
05.08.2024 в 13:02
Почти две тысячи многодетных семей в Бурятии получают компенсацию на лекарства
Компенсация расходов составляет 100 процентов от потраченной суммы
05.08.2024 в 12:17
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
Воду и продукты им доставили сотрудники МЧС
05.08.2024 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru