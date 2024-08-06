В Улан-Удэ на всю ночь закроют железнодорожный переезд в Южлаг

Движение через железнодорожный переезд в мкр Южный г. Улан-Удэ будет закрыто в ночь с 6 на 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

- На железнодорожном переезде, расположенном в микрорайоне Южный города Улан-Удэ (5652 км ВСЖД «Южлаг»), в ночь с 6 на 7 августа будут проводиться ремонтные работы. Движение автомобилей через переезд будет закрыто с 22 до 5 часов утра по местному времени, - предупредили в ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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