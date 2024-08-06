Волонтеры Бурятии помогают жителям подтопленных районов

Со 2 августа волонтеры Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и всероссийского студенческого корпуса спасателей ежедневно помогают жителям Тарбагатая, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.









Из-за подтопления частные подворья оказались заилены. Ребята очищают дома, подвалы и дворы от ила и грязи, а также восстанавливают заборы.

Завтра волонтеры выезжают в Заиграевский район.

- Уважаемые земляки, помощь волонтеров всё ещё нужна, поскольку у нас подтоплено несколько районов. Чем больше будет разной помощи, больше неравнодушных людей, тем быстрее мы справимся! – обратился к жителям Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова