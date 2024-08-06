Бурятская сельхозакадемия зачислила более 200 абитуриентов

Бурятская сельхозакадемия подвела предварительные итоги приемной кампании-2024.

- В этом году на приоритетном этапе зачислено 207 абитуриентов, из них: 36 абитуриентов, имеющих особые права. 37 абитуриентов, имеющие преимущественное право и возможность получения бесплатного образования в рамках отдельной квоты (участники СВО и их дети). 134 абитуриента воспользовались целевой квотой, - сообщили в пресс-службе БГСХА.

С 2024 г. в БГСХА введен новый механизм целевого обучения.

- Впервые абитуриенты самостоятельно смогли найти будущего работодателя через платформу «Работа в России». Бурятская ГСХА закрыла 100 процентов своих целевых мест среди всех аграрных вузов нашей страны, - отметила ответственный секретарь приемной комиссии Лариса Тушкаева.

Впереди у приемной комиссии еще много работы – своего зачисления ожидают абитуриенты, подавшие заявления в агротехнический колледж, которое пройдет 20 августа, а также поступающие в аспирантуру, приказ о зачислении которых будет подписан 23 сентября.

Также продолжается прием документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры на договорной основе до 20 августа.

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