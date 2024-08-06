Общество 06.08.2024 в 16:10

Волонтеров просят помочь с уборкой в Буддийском университете

Уборка продлится до 11 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеров просят помочь с уборкой в Буддийском университете

В преддверии Международного буддийского форума (возрастное ограничение 0+), который пройдет с 12 по 14 августа в Улан-Удэ и начала учебного года Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» приглашает всех желающих помочь с уборкой и ремонтом (возрастное ограничение 16+).

- Ваше участие поможет нам создать комфортную и уютную атмосферу в предстоящем международном буддийском форуме, а также для обучения и работы студентов хувараков. Уборка будет проходить до конца этой недели с утра до вечера. Подходите в ваше удобное время! Мы будем рады вашей помощи и поддержке, - сообщили в Буддийском университете.

Для участия в акции необходимо прийти в удобной одежде и с хорошим настроением.

Справки по тел. 8(950)3894857

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: Буддийский университет

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