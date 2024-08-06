Ядовитые змеи выползли в Тункинском парке Бурятии

Накануне в Тункинском национальном парке Бурятии был замечен щитомордник обыкновенный. С ядовитой змеей «посчастливилось» встретиться специалисту нацпарка.

В Тункинском национальном парке утверждают, что опасного гада щитомордника можно узнать по его глазам.

- Ядовитость пресмыкающихся выдают узкие вертикальные зрачки. Размеры щитомордника средние. Тело достигает 70 см, а хвост – чуть более 10 см. Общая форма змеи кажется немного приплюснутой, особенно если смотреть сверху. У широкой пятнистой головы заметный шейный рубеж, а под глазами расположено отверстие, в виде небольшой ямочки, выполняющей особую функцию улавливания теплового излучения. Если не проявлять враждебности по отношению к щитоморднику, змея не будет вести себя агрессивно, а наоборот, будет стараться избежать встречи с человеком.

Также в нацпарке дают советы, которые помогут обезопасить себя и своих близких при встрече со змеей.

- Просим при посещении источников быть предельно внимательными и осторожными! При перемещении по лесу оставайтесь на отмеченных тропах и избегайте ходить по высокой траве или зарослям, где могут скрываться змеи. Постоянно смотрите под ноги и вокруг себя. Если вы обнаружили змею, старайтесь не делать резких движений. Не трогайте и не пугайте змей. Помните, что змеи атакуют только в случае, если чувствуют угрозу для себя. В случае укуса змеи, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Фото: Тункинский нацпарк



