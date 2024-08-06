Общество 06.08.2024 в 16:40
В Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка
Однако движение по федеральной трассе пока не открыто
Текст: Андрей Константинов
В Мухоршибирском районе Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка на федеральной трассе «Байкал». Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», там уже выпустили фуры, застрявшие между реками Хонхолойка и Сухара. Однако движение для остального транспорта пока не открыто.
«Движение пока не запускаем, поскольку работаем на реке Сухара по устройству объездной дороги. В настоящий момент ведем работу по обустройству труб в русло реки Сухара и запуску движения там. Как только на Сухаре закончим объездную дорогу, запустим движение полостью по федеральной дороге, пояснил начальник Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.
«Движение пока не запускаем, поскольку работаем на реке Сухара по устройству объездной дороги. В настоящий момент ведем работу по обустройству труб в русло реки Сухара и запуску движения там. Как только на Сухаре закончим объездную дорогу, запустим движение полостью по федеральной дороге, пояснил начальник Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.
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