Общество 06.08.2024 в 16:40

В Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка

Однако движение по федеральной трассе пока не открыто
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка
В Мухоршибирском районе Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка на федеральной трассе «Байкал». Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», там уже выпустили фуры, застрявшие между реками Хонхолойка и Сухара. Однако движение для остального транспорта пока не открыто.

«Движение пока не запускаем, поскольку работаем на реке Сухара по устройству объездной дороги. В настоящий момент ведем работу по обустройству труб в русло реки Сухара и запуску движения там. Как только на Сухаре закончим объездную дорогу, запустим движение полостью по федеральной дороге, пояснил начальник Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.

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