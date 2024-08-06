В Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка

В Мухоршибирском районе Бурятии готова объездная дорога на реке Хонхолойка на федеральной трассе «Байкал». Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», там уже выпустили фуры, застрявшие между реками Хонхолойка и Сухара. Однако движение для остального транспорта пока не открыто.«Движение пока не запускаем, поскольку работаем на реке Сухара по устройству объездной дороги. В настоящий момент ведем работу по обустройству труб в русло реки Сухара и запуску движения там. Как только на Сухаре закончим объездную дорогу, запустим движение полостью по федеральной дороге, пояснил начальник Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.