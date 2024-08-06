Общество 06.08.2024 в 16:54

Более 100 улан-удэнцев вышло на центральную площадь с ковриками

В центре города прошел йога-марафон
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Текст: Елена Кокорина
Более 100 улан-удэнцев вышло на центральную площадь с ковриками

Сегодня утром, 6 августа, на площади Советов в Улан-Удэ состоялся йога-марафон. Он предваряет Международный буддийский форум, который пройдет 12-14 августа в Бурятии. На йога-марафон собралось 108 участников.

Участники йога-марафона утверждают, что 108 – сакральное число в буддизме, символизирующее успех в любом начинании, поэтому все собравшиеся открыли белую дорогу Международному буддийскому форуму, который пройдёт в Бурятии во второй раз. На йога-марафон собрались люди разных профессий. Кто-то уже знаком с йогой, а кто-то впервые решил попробовать выполнить комплекс асан, но всех объединило желание зарядиться положительной энергией и направить ее на плодотворную работу предстоящего форума.

Напомним, что II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» пройдёт на территории города Улан-Удэ и Иволгинского дацана 12-14 августа 2024 года. На сегодня подтвердили своё участие представители 10 иностранных государств: Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Камбоджи, Непала, Бангладеша и Пакистана. На форуме обсудят вопросы буддизма и экологии, традиционных ценностей, международного паломничества и туризма. На территории Иволгинского дацана «Хамбын хурэ» гости форума примут участие в Хурале (молебне) «Бурхан Багшын магтаал», а также поклонятся нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову.

Фото: скриншот видео минспорта Бурятии 



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