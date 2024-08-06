Общество 06.08.2024 в 17:21

Жительница Улан-Удэ рассказала о своем опыте создания успешного ТОСа

Благодаря ТОСу в микрорайоне Импульс была облагорожена территория, появились новые дороги и остановки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Улан-Удэ рассказала о своем опыте создания успешного ТОСа

Жительница Улан-Удэ, председатель ТОСа «Фаворит», Светлана Голубинская рассказала о своем опыте создания успешного ТОСа. Благодаря ТОСу в городском микрорайоне Импульс была облагорожена территория, появились новые дороги и остановки.

- Я очень много вкладывала первое время, потому что очень сложно было поменять мировоззрение соседей о том, что нужно не только мне стараться, а нам всем. А сейчас: любой субботник – все бегом бегут, какая-то новая идея – все меня сразу поддерживают, - рассказывает Светлана.

Помогают Светлане родные, поддерживают ее начинания, несмотря на то, что у Светланы есть основная работа и домашние дела.

Общественники не просто облагораживают, озеленяют свою территорию, оказывают помощь бойцам СВО и малоимущим. Они заботятся друг о друге. Если родители на работе, дети всегда накормлены и под присмотром чутких соседей. Вместе отмечают праздники, придумывают игры и конкурсы с призами. И даже мимо проезжающие люди останавливаются, чтобы посмотреть на зеленый уголок и цветущие там настурции, топинамбур и другую зелень, которую с любовью высадили члены ТОСа.



- Я очень активный, энергичный человек по жизни, поэтому могу много работать и все совмещать. Веду здоровый образ жизни и все успеваю: и на работу, и на личные увлечения времени хватает. Семья меня во всем поддерживает. Мой муж – правая рука нашего ТОСа. Если нужно что-то быстро сделать, договориться с кем-то, наш личный грузовик заправляется и едет то за клумбами, то за ящиками – делится Светлана Голубинская.

Благодаря неравнодушным ТОСовцам территория, где они живут, преображается, они активно сотрудничают с депутатами, муниципалитетом.

- Раньше ничего не было, а теперь все есть. Все шли нам навстречу и сейчас мы живем намного уютнее: освещение есть, дороги, асфальт есть, остановки есть. я очень довольна, что работала не зря и буду дальше работать, -  говорит председатель ТОС «Фаворит».


2 августа Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил Светлану Голубинскую нагрудным знаком «Лидер ТОС».

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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