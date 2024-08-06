Общество 06.08.2024 в 17:39

В Бурятии работает «горячая линия» в связи с паводковой ситуацией

Линия организована Роспотребнадзором Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии работает «горячая линия» в связи с паводковой ситуацией

Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия организована «горячая линия» по вопросам сохранения здоровья в период паводка, организации и выполнения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, проведения дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону: 8(3012) 41-25-74 (доб. 1110; 1449; 1203) с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.

Специалисты дадут рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний во время паводка и проведению дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период.

 

Фото: loon.site

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