Общество 06.08.2024 в 17:39
В Бурятии работает «горячая линия» в связи с паводковой ситуацией
Линия организована Роспотребнадзором Бурятии
Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия организована «горячая линия» по вопросам сохранения здоровья в период паводка, организации и выполнения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, проведения дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период.
Обратиться на «горячую линию» можно по телефону: 8(3012) 41-25-74 (доб. 1110; 1449; 1203) с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Специалисты дадут рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний во время паводка и проведению дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период.
Фото: loon.site