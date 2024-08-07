В Улан-Удэ до конца года возведут два этажа здания Национального музея

В начале февраля этого года началось строительство нового здания Национального музея Бурятии. Сейчас там работы идут полным ходом.

- К 15 августа подрядчик планирует завершить работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты. На сегодняшний день залито 2200 кубов бетона, осталось залить еще 2100 кубов. После этого подрядчик приступит к возведению стен техподполья. В этом году стоит задача построить два этажа здания до наступления отрицательных температур, - отметил главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.

В будущем году запланированы установка инженерных коммуникаций и отделочные работы в здании музея.

Завершить строительство подрядная организация должна в первом квартале 2026 года.

Он будет расположен в центре города, на полуострове на реке Уда. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Здание музея республики будет представлено в виде четырех символических лепестков-блоков здания, объединённых вокруг многофункционального ядра.

В новом здании появятся выставочные залы, xpaнилищe пpeдмeтoв бытa, pecтaвpaциoнные мacтepcкие, фoнд peдкиx книг и многое другое. Рядом с музеем обустроят aвтocтoянки, плoщaдки для oтдыxa и уличный aмфитeaтp.

Фото: Управление капитального строительства РБ