В Бурятии осудили начальника отделения почтовой связи

Начальник одного из сельских почтовых отделений республики «получила» пенсию вместо одного из своих земляков, который находился в местах лишения свободы. Женщина вычла из пенсии долг за мобильный телефон, который он ранее приобрел на почте, но не рассчитался за него.

В суде начальник отделения рассказала, что осужденный земляк ранее получал пенсию по инвалидности в почтовом отделении, в котором она работает в должности начальника отделения связи. Также ей ей известно о том, что мужчина с некоторых пор находится в местах лишения свободы.

Ранее мужчина купил на почте мобильный телефон за 10667 рублей, однако не расплатился за него, а написал расписку, в которой обещал отдать деньги за мобильник в течение нескольких месяцев.

Начальник почтового отделения, зная о том, что ей грозят последствия за продажу в долг, решила забрать долг из пенсии. Она расписалась в поручении, написав его фамилию и получила за него пенсию в размере чуть более 20 тысяч рублей.

В суде женщина сказала, что она понимает, что не должна была расписываться за земляка в поручениях, она понимает, что должна была вернуть его пенсию в пенсионный фонд с пометкой «не получено», но она хотела погасить задолженность перед почтой, чтобы ее не высчитали из ее зарплаты, также не хотела понижать эффективность работы почтового отделения по доставке пенсии и иных социальных выплат.

В суде поступок женщины объяснили «личной заинтересованностью, обусловленной желанием приукрасить действительное положение дел в сельском отделении почтовой связи, стремлением показать себя более компетентным и успешным руководителем, чем есть на самом деле, повысить свою деловую репутацию, а также корыстной заинтересованностью, выраженной в стремлении получить для себя выгоду имущественного характера путем сохранения стабильной ежемесячной заработной платы и начисляемых выплат посредством недопущения проведения в отношении нее служебной проверки за невыполнение норматива доставки пенсии и пособий и принятия вышестоящим руководством решения о привлечении ее к дисциплинарной ответственности».

Прибайкальский райсуд в качестве наказания решил оштрафовать начальника отделения почтовой связи на 30 тысяч рублей, а также лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций по осуществлению контроля за выплатой пенсий, пособий, переводов и других социальных выплат на два года.



Фото: "Номер один"