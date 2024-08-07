В Бурятии осудили начальника отделения почтовой связи
Женщина забрала из пенсии осужденного его долг перед почтовым отделением
Начальник одного из сельских почтовых отделений республики «получила» пенсию вместо одного из своих земляков, который находился в местах лишения свободы. Женщина вычла из пенсии долг за мобильный телефон, который он ранее приобрел на почте, но не рассчитался за него.
В суде начальник отделения рассказала, что осужденный земляк ранее получал пенсию по инвалидности в почтовом отделении, в котором она работает в должности начальника отделения связи. Также ей ей известно о том, что мужчина с некоторых пор находится в местах лишения свободы.
Ранее мужчина купил на почте мобильный телефон за 10667 рублей, однако не расплатился за него, а написал расписку, в которой обещал отдать деньги за мобильник в течение нескольких месяцев.
Начальник почтового отделения, зная о том, что ей грозят последствия за продажу в долг, решила забрать долг из пенсии. Она расписалась в поручении, написав его фамилию и получила за него пенсию в размере чуть более 20 тысяч рублей.
В суде женщина сказала, что она понимает, что не должна была расписываться за земляка в поручениях, она понимает, что должна была вернуть его пенсию в пенсионный фонд с пометкой «не получено», но она хотела погасить задолженность перед почтой, чтобы ее не высчитали из ее зарплаты, также не хотела понижать эффективность работы почтового отделения по доставке пенсии и иных социальных выплат.
В суде поступок женщины объяснили «личной заинтересованностью, обусловленной желанием приукрасить действительное положение дел в сельском отделении почтовой связи, стремлением показать себя более компетентным и успешным руководителем, чем есть на самом деле, повысить свою деловую репутацию, а также корыстной заинтересованностью, выраженной в стремлении получить для себя выгоду имущественного характера путем сохранения стабильной ежемесячной заработной платы и начисляемых выплат посредством недопущения проведения в отношении нее служебной проверки за невыполнение норматива доставки пенсии и пособий и принятия вышестоящим руководством решения о привлечении ее к дисциплинарной ответственности».
Прибайкальский райсуд в качестве наказания решил оштрафовать начальника отделения почтовой связи на 30 тысяч рублей, а также лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций по осуществлению контроля за выплатой пенсий, пособий, переводов и других социальных выплат на два года.
Фото: "Номер один"