Общество 08.08.2024 в 16:33

10 августа в Улан-Удэ состоится Одигитриевский крестный ход

Крестный ход проследует от Одигитриевского собора до строящегося Успенского собора
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Текст: Служба информации "Номер один"
10 августа в Улан-Удэ состоится Одигитриевский крестный ход

9 и 10 августа Одигитриевский собор города Улан-Удэ отметит престольный праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская (возрастное ограничение 0+). Икона была принесена на территорию России из Константинополя в 1046 году.

Во время праздника состоятся торжественные богослужения - всенощные бдения, Литургия и традиционный Крестный ход.


- В субботу, 10 августа, после Божественной Литургии, которая пройдёт перед старинной храмовой иконой Божией Матери Одигитрия Смоленская, около 11 часов начнётся крестный ход с этим святым образом, - сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

От Одигитриевского собора шествие проследует вдоль Набережной, затем по улицам Куйбышева, Борсоева, Проспект 50-летия Октября и завершится в Успенском кафедральном соборе.

Одигитриевский крестный ход, который в этом году совершается в третий раз, имеет глубокое духовное значение для всех православных жителей Бурятии.

- Крестный ход начинает своё шествие из Одигитриевского собора, который на сегодняшний день является главным храмом республики и заканчивается крестный ход в строящемся Успенском кафедральном соборе, который по окончании строительства станет главным храмом в Бурятии.  Вот эта духовная связующая нить двух храмов очень символична, потому что во время крестного хода, мы молимся о скорейшем завершении строительства Успенского собора и также молимся о том, чтобы вот эта благодать, сугубая благодать, которая пребывает сейчас на главном храме, чтобы она также наполнила стены будущего Успенского кафедрального собора, - рассказал секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров).

По завершении крестного шествия в стенах Успенского кафедрального собора состоится молебен, а затем всем участникам крестного хода будут представлены разные колокольные звоны.

Кроме этого, под открытым небом всех ждёт концерт творческих коллективов города Улан-Удэ и общая трапеза в условиях полевой кухни.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

9 августа, пятница в 17:00 - Всенощное бдение с литиёй и акафистом;

10 августа, суббота в 08:00 - Водосвятный молебен;

10 августа, суббота в 09:00 - Божественная Литургия;

10 августа, суббота, в 11:00 - Крестный ход.

 

Место проведения: Одигитриевский собор (ул. Ленина, 2):

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

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