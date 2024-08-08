Общество 08.08.2024 в 16:49

Новый центр Улан-Удэ будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой

Там появятся современные кварталы, два детских сада, школа и поликлиника
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Текст: Служба информации "Номер один"
Новый центр Улан-Удэ будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой

Обновлённый центр Улан-Удэ будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой.

В центре Улан-Удэ в ближайшем будущем появятся новые кварталы, а вместе с ними и два детских сада, школа и поликлиника. Об этом рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

- Школа на 760 мест и два детских сада. Общая мощность детских садов 470 мест. У нас также предполагается размещение поликлиники. Когда мы прорабатывали, чем должен быть обеспечен современный квартал в центре города, все отмечают, что требуется поликлиника, - добавил он.

Напомним, в рамках мастер плана в этом году началась полная реконструкция центральной части Улан-Удэ. Уже снесены старые и ветхие дома, предусмотренные проектом, ведется строительство зданий театра «Байкал», Национального музея Бурятии.

Специализированный застройщик «Пик Байкала» начал разработку проекта трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный». 

 

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ

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