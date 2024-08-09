Общество 09.08.2024 в 13:33

В Бурятии утвердили величину прожиточного минимума на душу населения

Он увеличится с 16627 до 19325 рублей в расчёте на душу населения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии утвердили величину прожиточного минимума на душу населения

В Бурятии утвердили величину прожиточного минимума на душу населения. Постановление Правительства РБ вступит в силу с 1 января 2025 года

- В республике утверждено постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам в размере 19 325 рублей, - сообщили в правительстве Бурятии.

При этом, согласно документу, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит – 21 069 рублей, для пенсионеров – 16 623 рубля, для детей – 18 749 рублей.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие).

Напомним, величина прожиточного минимума в Бурятии в 2024 году в расчёте на душу населения составляет 16 627 рублей, для трудоспособного населения - 18 123 рублей, для пенсионеров - 14 299 рублей, для детей - 16 854 рублей.
в расчёте на душу населения — 16 627 рублей;

 

Фото: loon.site

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