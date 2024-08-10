Физрук из Томской области обогнул Байкал на байдарке за 40 дней

— Я попал в два шторма в районе Селенги, когда шел в районе поселка Оймур. Там шла очень большая волна и было страшновато. Второй шторм случился уже ближе к концу пути, когда налетел северо-западный ветер и начал относить меня в открытое море. Но хуже всего приходилось из-за одиночества, потому что общаться было совершенно не с кем. Бывало, я плыл три дня и не встречал ни одного человека. А еще случались стычки с медведями, но это не стало проблемой, — делится Иван.





— Еще была с собой ветровка, она же дождевик, которую мне сшили на заказ. Очень она меня выручала в шторм. Взял с собой несколько power-банков, чтобы заряжать телефон и камеру, квадрокоптер. Был фонарик, батарейки, горелка и набор для полевой кухни. Запасной спасжилет и весло, - делится путешественник.





Учитель физкультуры из Томской области Иван Поротников прошел весь Байкал на байдарке. За 40 дней путешественник преодолел более 1,5 тыс. километров. Свой путь он начал 15 июня в порту Байкал, а завершил маршрут в Иркутске. Подробностями об экспедиции он поделился с «Номер один».Активный отдых для Ивана – его родная стихия. Мужчина уже не первый год колесит по стране в теплое время года.— В прошлом году я путешествовал по Крыму также на байдарке. Но там прошел всего 250 км из-за неспокойной обстановки в стране. Не решился идти под Крымский мост и далее. Собрал вещи, поехал домой. И уже чуть позже подумал, что по Байкалу то я могу беспрепятственно путешествовать, так и решил обогнуть все озеро, — говорит Иван.Путешественник рассказал, что впервые попал на Байкал 11 лет назад. Тогда он сел на велосипед в родном Северске в Томской области и помчал на Ольхон. Там и случилась его первое знакомство с красотами Байкала.- В тот раз мое путешествие заняло 18 суток. Семь лет назад я приехал на Байкал автостопом со своей девушкой, и мы прошли пешком от Листвянки до Большого Голоустного по Большой байкальской тропе, а затем исходили весь Ольхон. Потом ездил на Байкал на велосипеде. Два года подряд зимой побывал на Мамае. Поэтому Байкал полюбил давно и рад видеть его в любое время года. В целом Россию я объехал на велосипеде от Томска до Крыма, а также от Томска до Владивостока. Всего более 11 тыс. км накатал, - делится Иван своими путешествиями.Он признается, что последняя экспедиция произвела на него достаточно сильное впечатление. Путь был сложным, и порой возникали ситуации, когда было настолько тяжело, что хотелось повернуть назад. Но мужчина все-таки добился своего.За 40 дней, которые Иван провел на озере, он попадал в самые разные ситуации: шторм на Байкале, одиночество, клещи, а также несколько встреч с хозяином тайги – медведем.Во время путешествия Иван, когда была хорошая связь, рассказывал о том, как продвигается по Байкалу, на своей странице в соцсети.«Из шести дней, проведенных на Байкале, три дня меня мочит не только снизу, но и сверху! Завтра тоже стоит дождик. За пять ходовых дней прошел примерно 160 км, что не может не радовать. Ведь план стоял проходить по 25 км в сутки, выходит, один запасной день уже есть», - писал Иван 20 июня.«Пять дней назад меня наутро укусил клещ в районе подмышки. Вечером этого же дня второй клещ цапнул меня в эту же руку, только в районе трицепса. В сумме за два дня снял с себя семь клещей. А еще я был на грани срыва, хотел собраться и поехать домой, какая-то тоска зеленая напала на меня, вот и лезли всякие дурные мысли в голову».Первая встреча с медведем у Ивана Поротникова произошла в Баргузинском заповеднике.- Я плыву на байдарке, вижу - по берегу идет собака. А потом понимаю, что никакой собаки тут быть не может, да и я же метрах в 300 от берега. Запустил квадрокоптер, смотрю, а это медведь. Я его поснимал со всех сторон. Вторая стычка с медведем была в Давше, но тогда он просто прошел рядом с моей палаткой. А третий медведь, с которым я столкнулся, был в Байкало-Ленском заповеднике. Там я ночевал на метеостанции и в половине первого ночи услышал, что лает собака. Вышел из палатки, начинаю светить фонариком влево-вправо и вижу силуэт в 20 метрах от меня. Я побежал на него с фонариком, взял весло алюминиевое и стучал им по камням. Медведь развернулся и убежал от меня, — рассказывает путешественник.Иван говорит, что еще у него с собой была «мощная дуделка», которая звучит как КамАЗ. Кроме того, на случай встречи с медведем у мужчины всегда при себе был нож.Путешественник вспоминает, что ночи на севере Байкала, несмотря на самый разгар лета, были очень холодными.«Температура воды была порядка +6 градусов. В спальнике я замерзал. Даже на склонах величавых гор еще лежит местами снег, в июле то», - делится он наблюдениями в своих записях.- В один из дней я чуть не совершил роковую ошибку, отойдя от берега на большое расстояние. Меня начало сдувать на середину Байкала. Даже встать поначалу не смог лицом к ветру, волны резко и четко били в борт и разворачивали меня. На мгновение даже промелькнула мысль: «был я, и нет меня». Потом в голову пришла другая мысль, после того как начал выбиваться из сил: «пускай меня развернет, и я домчусь вмиг до другого берега и сделаю еще один полукруг». Но тут откуда-то у меня взялись силы, и с огромным трудом я смог развернуть судно. Встав лицом по ветру, пытался прогрести себя хоть на метр. Как только напор ветра стихал на доли секунды, я начинал молотить, что было мочи. Даже ложился на борт, чтобы снизить сопротивление. Бой с ветром длился минут 30. Лишь ближе к берегу его потоки стали ослабевать и затишье длилось дольше, - предается воспоминаниям Иван Поротников.В списке обязательных вещей у Ивана, кроме палатки, спальника и байдарки, были герметичные мешки - чтобы запасная одежда всегда была сухой, сменный комплект одежды, флисовые кофта и штаны, шапка, спасавшая в холодные ночи.Во время экспедиции питался Иван скромно, но сытно. Варил гречку, рис и макароны, а вместо тушенки ел сырокопченую колбасу. Еще в его рационе были сыр, сухари, печенье, фруктово-ореховые смеси, козинаки, конфеты и цукаты. Во время привалов в населенных пунктах покупал себе лимон в чай.Во время путешествия Иван вел дневник, в котором подробно описал все радости и тяготы своего одиночного плавания. А еще мужчина читал «Робинзона Крузо».По словам нашего собеседника, путешествия и активный отдых – это лучшая подзарядка после учебного года. Поездки по России помогают Ивану получить новые эмоции и «как следует восстановиться». В этом году Иван отмечает десять лет педагогической деятельности. Стоит отметить, что школьный учитель физкультуры, работая на селе, не только путешествует сам, но и приобщает к активному отдыху своих учеников: учит их правильно разводить костры, ставить палатки, ходит с детьми в походы и даже выезжает в другие регионы. Школьники в курсе всех приключений своего неугомонного наставника – Иван Алексеевич с удовольствием делится с детьми впечатлениями о том, как провел лето. Своей активной деятельностью педагог вдохновляет ребят на занятия спортом.Иван говорит, что наше озеро ему нравится за многогранность и разнообразие пейзажей. Высокие скалы чередуются со степями, пихтовыми лесами и равнинами.В 2025 году Иван планирует новое большое путешествие – соединить Великий шелковый путь и Чайный путь, проехав ряд стран на велосипеде, а также написать книгу о большом байкальском круизе на двухместной байдарке «Маринка».Фото: Иван Поротников