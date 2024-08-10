Общество 10.08.2024 в 08:00

Физрук из Томской области обогнул Байкал на байдарке за 40 дней

Мужчина рассказал, как едва не дошел до отчаяния во время путешествия
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Текст: Лариса Ситник
Физрук из Томской области обогнул Байкал на байдарке за 40 дней
Учитель физкультуры из Томской области Иван Поротников прошел весь Байкал на байдарке. За 40 дней путешественник преодолел более 1,5 тыс. километров. Свой путь он начал 15 июня в порту Байкал, а завершил маршрут в Иркутске. Подробностями об экспедиции он поделился с «Номер один».

Не первая встреча

Активный отдых для Ивана – его родная стихия. Мужчина уже не первый год колесит по стране в теплое время года.

— В прошлом году я путешествовал по Крыму также на байдарке. Но там прошел всего 250 км из-за неспокойной обстановки в стране. Не решился идти под Крымский мост и далее. Собрал вещи, поехал домой. И уже чуть позже подумал, что по Байкалу то я могу беспрепятственно путешествовать, так и решил обогнуть все озеро, — говорит Иван.

Путешественник рассказал, что впервые попал на Байкал 11 лет назад. Тогда он сел на велосипед в родном Северске в Томской области и помчал на Ольхон. Там и случилась его первое знакомство с красотами Байкала.

- В тот раз мое путешествие заняло 18 суток. Семь лет назад я приехал на Байкал автостопом со своей девушкой, и мы прошли пешком от Листвянки до Большого Голоустного по Большой байкальской тропе, а затем   исходили весь Ольхон. Потом ездил на Байкал на велосипеде. Два года подряд зимой побывал на Мамае. Поэтому Байкал полюбил давно и рад видеть его в любое время года. В целом Россию я объехал на велосипеде от Томска до Крыма, а также от Томска до Владивостока. Всего более 11 тыс. км накатал, - делится Иван своими путешествиями.

Он признается, что последняя экспедиция произвела на него достаточно сильное впечатление. Путь был сложным, и порой возникали ситуации, когда было настолько тяжело, что хотелось повернуть назад. Но мужчина все-таки добился своего.

Ветер странствий и три медведя

За 40 дней, которые Иван провел на озере, он попадал в самые разные ситуации: шторм на Байкале, одиночество, клещи, а также несколько встреч с хозяином тайги – медведем.

— Я попал в два шторма в районе Селенги, когда шел в районе поселка Оймур. Там шла очень большая волна и было страшновато. Второй шторм случился уже ближе к концу пути, когда налетел северо-западный ветер и начал относить меня в открытое море. Но хуже всего приходилось из-за одиночества, потому что общаться было совершенно не с кем. Бывало, я плыл три дня и не встречал ни одного человека. А еще случались стычки с медведями, но это не стало проблемой, — делится Иван.


Во время путешествия Иван, когда была хорошая связь, рассказывал о том, как продвигается по Байкалу, на своей странице в соцсети.
«Из шести дней, проведенных на Байкале, три дня меня мочит не только снизу, но и сверху! Завтра тоже стоит дождик. За пять ходовых дней прошел примерно 160 км, что не может не радовать. Ведь план стоял проходить по 25 км в сутки, выходит, один запасной день уже есть», - писал Иван 20 июня.

«Пять дней назад меня наутро укусил клещ в районе подмышки. Вечером этого же дня второй клещ цапнул меня в эту же руку, только в районе трицепса. В сумме за два дня снял с себя семь клещей. А еще я был на грани срыва, хотел собраться и поехать домой, какая-то тоска зеленая напала на меня, вот и лезли всякие дурные мысли в голову».

Первая встреча с медведем у Ивана Поротникова произошла в Баргузинском заповеднике.

- Я плыву на байдарке, вижу - по берегу идет собака. А потом понимаю, что никакой собаки тут быть не может, да и я же метрах в 300 от берега. Запустил квадрокоптер, смотрю, а это медведь. Я его поснимал со всех сторон. Вторая стычка с медведем была в Давше, но тогда он просто прошел рядом с моей палаткой. А третий медведь, с которым я столкнулся, был в Байкало-Ленском заповеднике. Там я ночевал на метеостанции и в половине первого ночи услышал, что лает собака. Вышел из палатки, начинаю светить фонариком влево-вправо и вижу силуэт в 20 метрах от меня. Я побежал на него с фонариком, взял весло алюминиевое и стучал им по камням. Медведь развернулся и убежал от меня, — рассказывает путешественник.

Иван говорит, что еще у него с собой была «мощная дуделка», которая звучит как КамАЗ. Кроме того, на случай встречи с медведем у мужчины всегда при себе был нож.

Путешественник вспоминает, что ночи на севере Байкала, несмотря на самый разгар лета, были очень холодными.

«Температура воды была порядка +6 градусов. В спальнике я замерзал. Даже на склонах величавых гор еще лежит местами снег, в июле то», - делится он наблюдениями в своих записях.

- В один из дней я чуть не совершил роковую ошибку, отойдя от берега на большое расстояние. Меня начало сдувать на середину Байкала. Даже встать поначалу не смог лицом к ветру, волны резко и четко били в борт и разворачивали меня. На мгновение даже промелькнула мысль: «был я, и нет меня». Потом в голову пришла другая мысль, после того как начал выбиваться из сил: «пускай меня развернет, и я домчусь вмиг до другого берега и сделаю еще один полукруг». Но тут откуда-то у меня взялись силы, и с огромным трудом я смог развернуть судно. Встав лицом по ветру, пытался прогрести себя хоть на метр. Как только напор ветра стихал на доли секунды, я начинал молотить, что было мочи. Даже ложился на борт, чтобы снизить сопротивление. Бой с ветром длился минут 30. Лишь ближе к берегу его потоки стали ослабевать и затишье длилось дольше, - предается воспоминаниям Иван Поротников.

На гречке и колбасе

В списке обязательных вещей у Ивана, кроме палатки, спальника и байдарки, были герметичные мешки - чтобы запасная одежда всегда была сухой, сменный комплект одежды, флисовые кофта и штаны, шапка, спасавшая в холодные ночи.

— Еще была с собой ветровка, она же дождевик, которую мне сшили на заказ. Очень она меня выручала в шторм. Взял с собой несколько power-банков, чтобы заряжать телефон и камеру, квадрокоптер. Был фонарик, батарейки, горелка и набор для полевой кухни. Запасной спасжилет и весло, - делится путешественник.


Во время экспедиции питался Иван скромно, но сытно. Варил гречку, рис и макароны, а вместо тушенки ел сырокопченую колбасу. Еще в его рационе были сыр, сухари, печенье, фруктово-ореховые смеси, козинаки, конфеты и цукаты. Во время привалов в населенных пунктах покупал себе лимон в чай.

Во время путешествия Иван вел дневник, в котором подробно описал все радости и тяготы своего одиночного плавания. А еще мужчина читал «Робинзона Крузо».

По словам нашего собеседника, путешествия и активный отдых – это лучшая подзарядка после учебного года. Поездки по России помогают Ивану получить новые эмоции и «как следует восстановиться». В этом году Иван отмечает десять лет педагогической деятельности. Стоит отметить, что школьный учитель физкультуры, работая на селе, не только путешествует сам, но и приобщает к активному отдыху своих учеников: учит их правильно разводить костры, ставить палатки, ходит с детьми в походы и даже выезжает в другие регионы. Школьники в курсе всех приключений своего неугомонного наставника – Иван Алексеевич с удовольствием делится с детьми впечатлениями о том, как провел лето. Своей активной деятельностью педагог вдохновляет ребят на занятия спортом.

Иван говорит, что наше озеро ему нравится за многогранность и разнообразие пейзажей. Высокие скалы чередуются со степями, пихтовыми лесами и равнинами.

В 2025 году Иван планирует новое большое путешествие – соединить Великий шелковый путь и Чайный путь, проехав ряд стран на велосипеде, а также написать книгу о большом байкальском круизе на двухместной байдарке «Маринка».

Фото: Иван Поротников
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путешествие Байкал

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