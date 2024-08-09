Жена участника СВО из Бурятии почти год не могла добиться нужной справки. И была вынуждена обратиться к Уполномоченному по правам человека в Бурятии.

- Супруга военнослужащего обратилась к нам в мае этого года. Ее муж проходил военную службу в войсковой части, дислоцирующейся в Волгоградской области. Она просила помочь получить справку на ребенка об участии отца в СВО для поступления в ВУЗ по льготе, - сообщили в приемной Уполномоченного по правам человека РБ.

Супруга военнослужащего с декабря 2023 года уже неоднократно обращалась к командиру войсковой части, на что получала ответ: «Нет времени заниматься бумажной работой».

После направления Уполномоченным запроса в войсковую часть, в начале июня 2024 года в адрес Уполномоченного поступила необходимая справка установленной формы.

Оригинал справки супруга получила в аппарате Уполномоченного по правам человека и поблагодарила за оказанную помощь.

Фото: Номер один