Общество 09.08.2024 в 15:23

В Улан-Удэ 25 сотрудников «Управления трамвая» сегодня получили почетные грамоты

Благодаря им ремонт трамвайных путей на Элеваторе прошел без задержек
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 25 сотрудников «Управления трамвая» сегодня получили почетные грамоты
25 сотрудников МУП «Управление трамвая» сегодня получили почетные грамоты от Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Благодаря труду работников службы пути, водителей спецтехники и других сотрудников ремонт трамвайных путей на Элеваторе в выходные дни прошел без задержек.


– Мы рады, что нам удалось закончить все в срок и мы ни разу не опоздали, не подвели. То есть утром в понедельник трамваи шли по своему обычному графику. Особенно сложно было работать в первые выходные, потому что на город обрушился сильнейший ливень, но несмотря на непогоду, мы продолжали работу. Приятно осознавать, что такую большую работу сделали. И сотрудники Комбината по благоустройству тоже молодцы, провели сразу работы по ремонту ливневки, – поделился сотрудник службы пути МУП «Управление трамвая» Алексей Вдовин.


Ремонт дорожного полотна ведется на пр. 50-летия Октября второй год. По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова этим летом решили заменить еще и трамвайные пути на двух оживленных пересечениях с дорогой: на пл. Комсомольской и в районе остановки «Элеватор».


– Изначально ремонт трамвайных путей по пр. 50-летия Октября не планировался. Должны были только отремонтировать дорожное полотно, сами переезды через пути и тротуары по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Но мы решили подойти к вопросу комплексно – изыскать средства и отремонтировать еще и пути, поскольку рельсы были сильно изношены, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Капитальный ремонт путей на Элеваторе проводился в три этапа, в выходные дни, чтобы не закрывать трамвайное движение в будни, когда горожане едут на работу. В итоге удалось заменить 319 метров рельс одиночного пути, сместив их в сторону. Это позволит расширить остановку в направлении площади Комсомольской для обустройства полноценной остановки.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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