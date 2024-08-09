Общество 09.08.2024 в 16:24

В Улан-Удэ приводят в порядок пешеходные переходы

Их инвентаризуют, покрасят, уберут лишние
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ приводят в порядок пешеходные переходы

В Улан-Удэ решили привести в порядок пешеходные переходы, которые не отвечают требованиям безопасности. Все переходы будут инвентаризированы, обновлены, лишние переходы будут убраны.

Будут ликвидированы пешеходные переходы по адресам: переулок Герцена, вблизи д. 9 и по ул. Советская, д.1/1, которые не соответствовали требованиям ГОСТ.

– Пешеходный переход по ул. Советская находился на расстоянии 60 метров от ближайшего перехода. Пешеходный переход вблизи дома №9 в переулке Герцена – в 80 метрах от ближайшего. Кроме этого, на них отсутствовало примыкание для дальнейшего пути следования пешехода, – сказал Виктор Именохоев, замначальника отдела организации дорожного движения комитета по транспорту.

Согласно требованиям ГОСТ пешеходные переходы в населенных пунктах должны находится на расстоянии 200-300 метров друг от друга.

Также уберут три пешеходных перехода на улицах Геологическая и Хахалова.

– Это два пешеходных перехода в Октябрьском районе по улице Геологическая, вблизи домов 15 и 20, также пешеходный переход в Железнодорожном районе, вблизи Хахалова, 4б. Причины такие же: ненормативные расстояния и отсутствие видимости, – отметил Виктор Именохоев.

За 2023 год согласно данным ГИБДД произошло 183 дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, а в этом году – 47.

 

Фото: Администрация г. Улан-Удэ

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