Жительница Кяхтинского района отметила 90-летний юбилей

В Кяхтинском районе с 90-летним юбилеем поздравили ветерана труда Евдокию Ивановну Серебренникову, которая родилась в селе Дунгуй 8 августа 1934 года. Ее отец, глава семьи - Иван Федорович работал счетоводом в колхозе и в партийной школе. В 1942 году он был призван на фронт.

- К сожалению, папе не удалось вернуться, он погиб на поле сражения в 1944 году. В своём последнем письме с фронта он написал нам: «Дорогие мои, Аннушка, любимые детишки, я скоро вернусь к вам. Вроде бы пока танки спокойны.…Но вы всё равно ждите меня!!! Я очень по вам скучаю. Как давно я вас не видел. Дунечка, наверное, совсем повзрослела… Я вас всех люблю… ждите меня и я вернусь…». Я до сих пор вспоминаю эти слова. Было очень трудно без него. Я не могла представить себе, что его больше нет! — вспоминает своё детство Евдокия Ивановна.

Семья Серебренниковых осталась без отца. Сильная женщина, мама Анна Корнеевна, справилась со всеми трудностями. Работала в колхозе на покосе, в огороде, воспитала и вывела в свет троих детей – Евдокию, Варвару и Константина.

- В 1942 году мне исполнилось 8 лет, и меня определили в школу. Образование получила 4 класса. Параллельно с учебой помогла взрослым, в том числе и своей маме в колхозе, выполняла различные поручения. После окончания школы до 1979 года работала в Дунгуйском колхозе им. Будённого на сенокосе, поваром в тракторной бригаде, дояркой на ферме, два года делала и обрабатывала кирпичи, - рассказывает о своей жизни юбилярша.

Затем с 1979 по 1987 годы Евдокия устроилась на работу в Уладыйский колхоз. Состояла в партии ЦК КПСС. Имеет грамоты «За достижение высоких показателей», знак отличия «Ударник коммунистического труда». Четыре раза избиралась депутатом Уладыйского совхоза. За долголетний и добросовестный труд в колхозе награждена медалью «За трудовое отличие». Имеет удостоверение «Ветеран труда» с мая 1997 года, с 2015 года имеет статус «Дети войны».

В 1954 году на своем жизненном пути Евдокия Ивановна повстречала молодого и прекрасного человека. В 1955 году состоялась свадьба Жарниковых Александра Мелентьевича и Евдокии Ивановны.

- В этой счастливой семье родились четверо детей: Николай, Борис и двойняшки Валерий, Валентина. Так бы и до сих пор Александр и Евдокия жили бы вместе, если бы их не разлучила смерть Александра Мелентьевича. Евдокия Ивановна осталось без мужа, но ее всегда поддерживают дети. Теперь она счастливая бабушка 11 внуков, 13 правнуков, 1 праправнучка. Проживает в селе Дунгуй, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.





Фото: Минсоцзащиты РБ