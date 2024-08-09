Общество 09.08.2024 в 17:10

«Ходила на девятый этаж и обратно по 40 минут»

Жительница Новосибирска скинула 33 килограмма благодаря лестнице
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Текст: КП-Новосибирск
«Ходила на девятый этаж и обратно по 40 минут»
Сейчас фигуре 34-летней Елены Марсавиной можно позавидовать. Не догадаешься, что год назад женщина весила 105 кило и была в депрессии. А сбросить лишнее ей помог... 9 этаж и железная сила воли. Подробнее в материале КП-Новосибирск.

Елена не была ни худышкой, ни пышкой. При росте 165 весила около 70 кило, носила 48 размер одежды. Но как и любая девушка периодически экспериментировала с диетами. Пробовала кремлевскую, яичную, огуречную. Временный эффект был, но сброшенные килограммы всегда возвращались на свои места. Лена на это махала рукой, формы все равно устраивали. Все изменилось после рождения дочки.

- Когда кормила ребенка грудью, я даже похудела. А вот потом, когда дочке уже был год, набрала, причем сильно. Случилось это из-за стресса. Я почти всегда была одна с дочкой, видимо, накрыла послеродовая депрессия. Раздражало все. Я смотрела на друзей, у которых жизнь бьет ключом, и не понимала, почему у меня не так? Просыпалась с мыслью: «А зачем мне жить?». Тут еще муж уволился с работы. Мы жили на Камчатке, решили переезжать в Новосибирск. Из-за всех этих перемен я нервничала, а успокаивала себя у холодильника, - рассказала Елена.

Она не отказывала себе ни в чем: чипсы, сладкое, беляши, пицца. Появился и алкоголь с разными закусками, ведь кормить грудью перестала.

- Я всегда носила вещи оверсайз. Но тут заметила, что они меня обтягивают! Одышка появилась. Когда мы переехали в Новосибирск, я решила точно изменить свою жизнь. Взяла на прокат беговую дорожку, купила весы. И тут еще один шок - увидела на них цифру в 105 кило. Я знала, что поправилась, но не за сотку же! Даже подумала, что весы бракованные. Но оказалось нет... – вспоминает женщина.

Елена даже пошла к психологу. Потом изменила свое питание. В похудении нет волшебной пилюли, вот и наша героиня тренировала силу воли - никаких «вкусняшек» из прошлого. Фастфуд, жирное, алкоголь оказались в черном списке.

- Я ела много овощей, руколлы, укропа: за день нужно было съесть 100 грамм зелени. Из мясного - курица и рыба.

К диете Лена добавила и физические нагрузки. Она посчитала, что должна сжигать 1000 калорий в день. Беговая дорожка в спортзале, велосипед были помощниками. Но у Лены же маленький ребенок и не всегда получалось ходить в зал.

- Когда дочка болела, я укладывала ее спать, а сама шла в подъезд. Там моим тренажером была лестница. Я 40 минут ходила с 1 на 9 этаж и обратно. Так продолжалось 40 минут, с небольшими перерывами на 5 минут. Я заглядывала в квартиру, смотрела, проснулась дочка или нет и снова делала вояж вверх-вниз, – говорит женщина.

В итоге за год Елене удалось похудеть на 33 килограмма. Сейчас она продолжает тренировки и планирует сбросить вес еще.
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