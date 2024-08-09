Общество 09.08.2024 в 17:59

Жители Бурятии возмущены заоблачными ценами на аренду квартир

Цены на аренду неуклонно растут

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии возмущены заоблачными ценами на аренду квартир

Жители республики продолжают высказывать в соцсетях свое недовольство по поводу огромных цен на аренду квартир. Съем жилья на окраине города обойдется в среднем в 30 тысяч рублей. Своей историей в соцсети поделилась молодая горожанка.

«Однушка на окраине города 30 тысяч + коммунальные услуги, еще залог 35 тысяч! Кем я должна работать, чтобы снять квартиру и жить отдельно, начиная строить взрослую, самостоятельную жизнь? У меня зарплата 34 с копейками! 30 за квартиру отдам, 5 за коммунальные услуги, а дорога? Питание? Откуда такие цены? Сейчас некоторые напишут, мол вдвоем снимать проще, оно так и есть, но я хочу жить самостоятельной жизнью, сама по себе. Всего лишь захотелось снять квартиру и начать жить отдельно, одной. Посмотрела еще цены на покупку квартиры, были мысли об ипотеке, но цены прямо как в Москве», - высказывается горожанка.

В комментариях люди поддерживают землячку.

«Полностью согласна! Без своего жилья никуда с такими ценами на съёмные квартиры», «Зарплаты так не растут стремительно, как цены. Соотношение вообще ни о чем», «С удивлением узнала ,что продав квартиру у нас ,можно оказывается купить квартиру в любом городе в центре. А потом мы спрашиваем почему у нас нет ни учителей хороших, ни врачей, ни других специалистов. А чему удивляемся то?».

«Я четыре года назад переехала. Снимаю квартиру за 28 тысяч и зарплата 110 и на все хватает. Всем советую переезжать, нет соответствия зарплаты и цен на жилье и продуктов», - советуют земляки.

Согласно исследованию федерального портала «Мир квартир», в июлe apeндa квapтиp в Улaн-Удэ пoдopoжaлa. Этo кocнyлocь жилья кaк c oднoй, тaк и c двyмя-тpeмя кoмнaтaми. Пpeдлoжeниe жe нa pынкe, нaпpoтив, coкpaщaeтcя.

Улaн-Удэ таким образом вошел в пятepкy гopoдoв, гдe пpoизoшeл pocт cтoимocти apeнды. Taк, пpиpocт зa июль cocтaвил +8,З%, дo 29585 pyб./мec. B тo вpeмя кaк в cpeднeм пo cтpaнe квapтиpы этoгo типa зa мecяц выpocли в цeнe нa 2,1%, дo 2З 566 pyб./мec.


Фото: "Номер один"

 

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