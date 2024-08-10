В Бурятии спасли затопленный дом инвалида

Уже неделю Бурятия живет в напряженном режиме из-за потопов, в результате которых страдают районы республики, но волонтеры не остаются в стороне и помогают пострадавшим жителям. Накануне помощь оказали семье женщины-инвалида, у которой затопило дом в селе Десятниково Тарбагатайского района.

- Под удар стихии попала семья – женщина-инвалид первой группы с сыном. После воды в нём осталось много ила, а во дворе – мусора, - рассказывают в группе «Народный фронт Республики Бурятия».

На помощь приехали волонтёры, которые очистили от грязи две комнаты и кухню в доме. Они помыли полы, вынесли вещи сушиться, а также почистили ил в ограде.

«Фронтовики» напомнили о том, что продолжает свою работу пункт гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от паводков в Бурятии.

- К сбору присоединяется все большей людей и организаций. Например, недавно это были сотрудники республиканского информационно-экономического техникума. Первую партию гуманитарной помощи уже передали– это продукты питания, средства гигиены, питьевая вода, для отправки в пострадавшие районы. Отправлять будем вместе с волонтерами «Добродома». Эта партия будет передана в Тарбагатайский район.

Пункт сбора помощи работает в будние дни с 9 до 17 часов по адресу: ул. Коммунистическая, д.49, 4 этаж, каб.66 или 68.

Фото: скриншот видео «Народный фронт Бурятии»