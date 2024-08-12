Международный буддийский форум в Улан-Удэ открылся научной конференцией

Международная научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира» стартовала в институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН в рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» 12 августа в Улан-Удэ.Спикерами мероприятия выступили доктора наук, профессора, ученые и эксперты из Монголии, Калмыкии и Улан-Удэ, слушателями - представители 15 стран-участниц форума и 40 регионов России. Это представители академической науки, преподаватели вузов, ученые территорий, на которых обширно представлен буддизм как одно из основных направлений религиозных верований, историки, политологи, профильные специалисты и студенты. Работа конференции разделена на четыре секции: «Буддологические исследования в России и в мире: опыт, проблемы и перспективы», «Буддийские источники и философия буддизма», «История буддизма», «Наука и буддизм».Участников события приветствовал зампред правительства РБ Алдар Гулгенов.- Одни перемены радуют и вселяют надежду, а другие вызывают тревогу и опасение за будущее нашей планеты. Далеко не все традиции, которые сохраняет человечество, следуют бездумно ломать и совсем от них отказываться. Буддийские традиции доказали свою силу и действенность. Сегодня на научно-практической конференции обсудим многие актуальные вопросы истории буддизма, его теории, практики, взаимодействия с современной наукой, - отметил Алдар Гулгенов.Актуальность мероприятия отметил и директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, академик РАН, доктор исторических наук Борис Базаров.- Мы решили начать деловую программу с научной конференции, исходя из опыта прошлого форума: чтобы выработать оптимальные, согласованные решения для дальнейшего международного взаимодействия, чтобы точнее обозначить направления развития буддизма в современном мире. Мы отмечаем, что буквально за один год ситуация меняется кардинально, но развивается в том направлении, какое многие из нас и предвидели в прошлом году. Мир меняется, меняются условия нашего развития, но вместе с тем и появляется новая основа, которая позволяет еще раз вернуться к глубинным истокам буддийского учения, которая позволяет всеобъемлюще посмотреть на современные человеческие отношения, начиная с простых бытовых основ существования до самых высоких категорий, которые определяются в современном мире в нашей самой передовой философии учения, - подчеркнул Борис Базаров.13 августа делегаты форума соберутся на пленарном заседании «Традиционный буддизм и вызовы современности», где будут обсуждаться следующие темы: буддистское образование, буддизм и сознание, традиции восточной медицины и современной жизни, буддизм и экология, ценности буддийской и национальной культуры. По всем дискуссионным площадкам будет принята резолюция и намечены планы для дальнейшей работы.II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, он поспособствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.Фото: пресс-служба правительства Бурятии