В Улан-Удэ откачивают лужи после ночного ливня

В Улан-Удэ с 4 часов утра на улицы города вышли коммунальщики. Они откачивают лужи после мощного ночного ливня.Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, сейчас вакуумные машины работают на ул. Кирова, Коммунистическая, Балтахинова, в сотых кварталах. Также ведется непрерывный видеомониторинг ситуации на дорогах города. Начальники участков объезжают районы и передают информацию в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.Оставить заявку на откачку воды можно по телефону: 379-646, 380-838.При подтоплении придомовых территорий необходимо обращаться с заявкой в управляющую организацию.Оставить заявку на грейдирование можно в районных администрациях: Октябрьского района: 41-55-33, Советского района: 21-56-46, Железнодорожного района: 44-85-25.Фото: мэрия Улан-Удэ