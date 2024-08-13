В реках Улан-Удэ продолжается снижение уровня воды

В Улан-Удэ продолжал снижаться уровень воды в реках. За минувшие сутки в Селенге он снизился еще на 10 см и сейчас составляет 149 см (в прошлом году в этот день уровень Селенги составлял 239 см). В Уде уровень воды упал на 1 см – до 106 см, сообщили в мэрии города.Напомним, уровень выхода воды на пойму и подтопления низменных участков в Селенге и Уде составляет 230 см. Критический уровень – 330 см в Селенге и 400 см в Уде.Фото: «Номер один»