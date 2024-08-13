ВСЖД присоединилась к акции «Безопасный транспорт»

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги присоединились к акции «Безопасный транспорт». Ее цель - профилактика детского травматизма в зоне движения поездов. Акция ежегодно проводится по инициативе транспортной полиции, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В течение десяти дней с детьми в оздоровительных лагерях, на детских площадках и в зоне движения поездов проведут разъяснительные беседы, тематические уроки безопасности и викторины на знание правил поведения на железной дороге. Также в рамках акции состоятся профилактические рейды по выявлению нарушений правил нахождения в зонах повышенной опасности, в том числе в местах несанкционированного прохода граждан через пути.Кроме того, разъяснительную работу проведут с пассажирами электричек непосредственно вагонах пригородных поездов и на вокзалах магистрали.Фото: ВСЖД