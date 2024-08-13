Бойцам СВО отправили из Бурятии приборы ночного видения

Очередная партия гуманитарной помощи была передана Службой судебных приставов Бурятии военнослужащим, участвующим в СВО. По просьбе военнослужащих им закупили приборы ночного видения, а также компьютерную и оргтехнику, необходимые для работы боевых подразделений.

- Сейчас очень быстро развиваются системы связи, видеосистемы, системы наблюдения. Активно развивается беспилотная летательная авиация, которая без современных технических устройств никуда, к сожалению. Эта помощь – огромный вклад в нашу общую победу. Я хочу вас всех поблагодарить за неравнодушие, за то, что не остались безучастными и просто огромное человеческое спасибо за помощь, - поблагодарил во время передачи техники один из военнослужащих.

Средства на приобретение помощи были собраны сотрудниками всех городских и районных отделений судебных приставов.

- Это минимальный вклад в обороноспособность страны, минимальный вклад в дело победы. Наш коллектив желает, чтобы как можно быстрее закончилась спецоперация нашей безусловной победой. Как можно больше наших бойцов вернулись домой живыми и здоровыми, - отметил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Фото: УФССП по РБ