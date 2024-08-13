Общество 13.08.2024 в 10:12

В Бурятии у подножия «Спящего льва» обнаружили свалку из останков скота

Также там повсюду разбросан бытовой мусор
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у подножия «Спящего льва» обнаружили свалку из останков скота
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии поступило обращение от жителя республики. Он обнаружил у подножия священной горы «Спящий лев» в Тарбагатайском районе свалку из останков скота: шкур, рогов и копыт животных. Также по округе вокруг горы разбросаны кучки обычного бытового мусора.

«Мы бьем тревогу, так как стихийные скотомогильники нарушают экосистему и отравляют водоемы. Свалки, содержащие биоотходы, являются рассадником заболеваний и местом скопления самых разных животных, от насекомых и грызунов до бродячих собак и кошек. Почти все они способны переносить опасные для человека заболевания. В процессе гниения останков выделяется трупный яд, смертельно опасный для любого живого организма», - отмечают в Народном фронте.

Общественники уже обратились в администрацию района, чтобы власти приняли меры по срочной ликвидации свалки и вывозу отходов.

Напомним, гора «Спящий лев» является не только достопримечательностью республики - популярным туристическим объектом, но и священным местом.

Фото: скриншот видео
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