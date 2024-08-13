Пострадавшим от подтоплений жителям Бурятии выплатили единовременную помощь

Жителям Бурятии, пострадавшим от паводка, продолжают выплачивать матпомощь. В районах на выплату материальной помощи подано 470 заявлений. Единовременную материальную помощь по 15 тыс. рублей получили 414 человек. Сумма выплат составила 6 млн. 210 тыс. рублей. Всего на выплаты пострадавшим выделено более 83 млн рублей.

Напомним, в результате сильных дождей 1 по 3 августа и прорыва стенки дамбы Хонхолойского водохранилища произошел подъем уровней рек на территории Мухоршибирского, Тарбагатайского и Заиграевского районов. Произошло затопление 546 придомовых участков и 94 жилых дома на территории 16 населенных пунктов. В связи с ухудшением обстановки с 3 августа 2024 года в Республике Бурятия введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера.

На автомобильных дорогах регионального и местного значения в Заиграевском, Мухоршибирском, Бичурском и Тарбагатайском районах было повреждено 94 км автомобильных дорог, разрушено 13 и повреждено 5 автомобильных мостовых сооружений.

- Районные власти провели все необходимые превентивные мероприятия по отсыпке низменных участков местности населённых пунктов, прилегающих к рекам, организовали работы по обустройству водоотводных каналов в районе защитных дамб села Харитоново Тарбагатайского района, поселков Заиграево и Усть-Брянь. Жителей в зоне подтопления обеспечили питьевой водой и необходимым запасом продуктов, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Также проводится работа по вакцинации населения и дезинфекция подтопленных территорий. На сегодняшний день против дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита «А» провакцинировано 794 человека, проведена дезинфекция 147 территорий.

Для просушки домов республиканское агентство ГО и ЧС и администрация Улан-Удэ направили в Заиграевский и Мухоршибирский районы 22 тепловые пушки. Кроме того, Республиканским агентством ГО и ЧС в администрацию Заиграевского района передано 10 бензогенераторов.

- На сегодняшний день подтопленными остаются еще 10 придомовых территорий и 4 дома в трёх населенных пунктах Заиграевского района. Восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами. Закончены работы по откачке воды и уборке придомовых территорий от ила в Тарбагатайском районе. Наряду с местными жителями в расчистке участков активно участвовали работники администрации района и сельских поселений, волонтеры, а также военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации. Администрация Улан-Удэ оказала помощь в уборке, выделив 4 минипогрузчика, - рассказали в правительстве РБ.



С 3 августа глава Бурятии Алексей Цыденов повысил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Был увеличен размер единовременной матпомощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности - с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости повысилась с 50 тысяч до 75 тысяч рублей.

Фото: правительство Бурятии