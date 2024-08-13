Осужденным в Бурятии будут прививать любовь к чтению

В Бурятии следственный изолятор №1 получил в дар 350 экземпляров книг различных изданий. Личную библиотеку передал бывший член Общественной наблюдательной комиссии республики Алексей Шадрин.

- Целью этого благородного жеста является привлечение осужденных к чтению литературы и их духовно-нравственное воспитание. По мнению Алексея Иннокентьевича книги, представляют собой ценный ресурс для развития интеллекта, расширения кругозора и формирования этических ценностей, - отметили в УФСИН республики.

Алексей Шадрин выразил надежду, что его подарок поможет создать благоприятную атмосферу в учреждении и станет стимулом для осужденных к самосовершенствованию и личностному росту.

- Подобные акции играют важную роль в процессе адаптации осужденных после освобождения. Они помогают сохранить связь с обществом, развивают навыки критического мышления и способствуют формированию положительных жизненных ориентиров, - считают в УФСИН республики.

Фото: loon.site