Общество 13.08.2024 в 15:26

Осужденным в Бурятии будут прививать любовь к чтению

В СИЗО республики для этого передали 350 книг
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Осужденным в Бурятии будут прививать любовь к чтению

В Бурятии следственный изолятор №1 получил в дар 350 экземпляров книг различных изданий. Личную библиотеку передал бывший член Общественной наблюдательной комиссии республики Алексей Шадрин.

- Целью этого благородного жеста является привлечение осужденных к чтению литературы и их духовно-нравственное воспитание. По мнению Алексея Иннокентьевича книги, представляют собой ценный ресурс для развития интеллекта, расширения кругозора и формирования этических ценностей, - отметили в УФСИН республики.

Алексей Шадрин выразил надежду, что его подарок поможет создать благоприятную атмосферу в учреждении и станет стимулом для осужденных к самосовершенствованию и личностному росту.

- Подобные акции играют важную роль в процессе адаптации осужденных после освобождения. Они помогают сохранить связь с обществом, развивают навыки критического мышления и способствуют формированию положительных жизненных ориентиров, - считают в УФСИН республики.

Фото: loon.site

Теги
осужденный книги сизо библиотека

Все новости

Врачей Бурятии пригласили в гости на Шри-Ланку
13.08.2024 в 15:50
В Улан-Удэ фигурантом дела о краже стала 73-летняя горожанка
13.08.2024 в 15:32
В Тункинском нацпарке обустроили экологическую тропу
13.08.2024 в 15:28
Осужденным в Бурятии будут прививать любовь к чтению
13.08.2024 в 15:26
В Улан-Удэ пропала еще одна пожилая женщина
13.08.2024 в 15:06
В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили ветерана лесного хозяйства
13.08.2024 в 14:53
Пострадавшим от подтоплений жителям Бурятии выплатили единовременную помощь
13.08.2024 в 13:54
В Бурятии не подтвердились опасения о распространении сибирской язвы
13.08.2024 в 13:46
Туристов из Таиланда пригласили на зимний Байкал
13.08.2024 в 13:32
Борис Базаров: Роль буддизма в реалиях третьего тысячелетия неуклонно возрастает
13.08.2024 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Врачей Бурятии пригласили в гости на Шри-Ланку
Там они обменяются опытом по традиционной медицине
13.08.2024 в 15:50
В Тункинском нацпарке обустроили экологическую тропу
Тропа ведет до горного озера Артемьева
13.08.2024 в 15:28
В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили ветерана лесного хозяйства
Своему делу юбилярша отдала 40 лет
13.08.2024 в 14:53
Пострадавшим от подтоплений жителям Бурятии выплатили единовременную помощь
Помощь получили уже 414 человек
13.08.2024 в 13:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru