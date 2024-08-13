В Тункинском нацпарке обустроили экологическую тропу

С 09 по 11 августа сотрудники национального парка «Тункинский» вместе с волонтерами из компании АО «АЭХК» (РОСАТОМ), бегового клуба (Fun Run) и неравнодушными жителями города Ангарска провели работы по обустройству экологической тропы «Озеро Артемьева». В акции приняло участие приняли 28 человек.

В этом году на всем протяжении маршрута произведена дополнительная маркировка, расчищен коридор тропы от поваленных деревьев и камней, обустроено место для отдыха посетителей, установлен один информационный стенд и 5 знаков навигации, а также построен туалет.





Экологическая тропа начинается от поселка Аршан, улицы К. Габанова, ее протяженность составляет 8 км.

Озеро «Артемьева» находится на высоте 1776,5 метров над уровнем моря. Продолжительность путешествия по экологической тропе составляет от 9 ч до 12 ч в зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

- Во время путешествия по экологической тропе можно понаблюдать за заповедными обитателями, услышать настоящие звуки природы, посетить горные реки с их хрустально-чистыми водами, посмотреть на Тункинские гольцы и Койморские озера со смотровой площадки, а также посетить горное озеро «Артемьева», - рассказали в нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк