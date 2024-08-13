Врачей Бурятии пригласили в гости на Шри-Ланку

12 августа в рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и Полномочного министра в ранге Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Пакир Мохидин Амза, в ходе которой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере религии, туризма, образования и медицины.

- У нас тесные взаимоотношения с Шри-Ланкой. После прошлогоднего Буддийского форума мы стали прорабатывать сотрудничество в сфере образования и в сфере традиционной медицины. Уверен, что II Буддийский форум и ваш личный визит к нам послужит дополнительному развитию наших отношений, - отметил Алексей Цыденов.

Как отметил глава Бурятии, одним из ведущих направлений сотрудничества является традиционная медицина. Ведь на Шри-Ланке развита аюрведа, практики которой во многом пересекаются с восточной медициной.

Сотрудничество в этой сфере началось по итогам I Международного буддийского форума, который прошел в прошлом году. Министр в ранге Посла Республики Шри-Ланка в России пригласил делегацию врачей Бурятии посетить остров с целью более углублённого сотрудничества по данному направлению. Министр также отметил, что Шри-Ланку и Бурятию объединяет «буддийское наследие».

- Хотел бы поблагодарить Вас от лица всей делегации за приглашение на форум, за то, как радушно вы нас принимаете, за те возможности, которые вы нам предоставили на этом мероприятии. Хочу поздравить Вас с успешным проведением первого форума. И заранее, я уверен, что второй форум пройдет не менее успешно. Нас объединяет наше буддийское наследие, - сказал Пакир Мохидин Амза.

В связи с этим стороны видят развитие двусторонних отношений в культурном туризме. На Шри-Ланке также же есть буддийские достопримечательности. В частности, на Шри-Ланке в храме Далада хранится зуб Будды, что может быть интересно туристам Бурятии. По словам министра в ранге Посла туристы из Шри-Ланки, в свою очередь, были бы рады посетить Бурятию.

- Мы с благодарностью вспоминаем ту поддержку по направлению религии, которую оказало Российская федерация в 1999 году. Шри-Ланка и Таиланд совместно решили установить всемирно признанный день Весака - это день, когда празднуется рождение, просветление и уход Будды. Тогда Россия поддержала инициативу Шри-Ланки в ООН. Это было очень ценно для нас. Мы до сих пор об этом помним. Как видите, сотрудничество на правительственном уровне между нашими странами по линии религии продолжается уже долгое время, - подчеркнул Пакир Мохидин Амза.

Кроме того, глава Бурятии предложил рассмотреть возможности по обмену студентами по разным специальностям, провести встречу с ректорами университетов республики, а также Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», располагающегося в Иволгинском дацане.

Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке Президента России Владимира Путина.

Участниками форума стали представители 15 иностранных государств и 40 регионов России.

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Фото: правительство Бурятии