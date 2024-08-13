Общество 13.08.2024 в 16:43

На буддийском форуме в Улан-Удэ раскрыли секрет борьбы с раком

Уникальной методикой поделился ученый из Индии Кумар Сингх
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Текст: Андрей Константинов
На буддийском форуме в Улан-Удэ раскрыли секрет борьбы с раком
Ученый из Индии Рана Пурушоттам Кумар Сингх. Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ продолжается второй Международный буддийский форум. Сегодня в Физкультурно-спортивном комплексе на дискуссионной панели «Традиции восточной медицины в современной жизни» участники обсудили широкий спектр вопросов интегративной медицины, сочетающей буддийские традиции и достижения науки.

– На протяжении многих тысяч лет восточная медицина показывает, насколько она эффективна. Опыт нашего Центра восточной медицины интересен для специалистов разных российских регионов и других стран, а нам, в свою очередь, нужны анализ, оценка и предложения в плане взаимодействия ведущими мировыми центрами в области традиционной медицины, инновационных методов диагностики и мониторинга эффективности и безопасности лечения. Нас волнует будущее традиционной восточной медицины, вызовы времени, с которыми сталкивается интегративная медицина, сочетая в себе буддийские традиции и достижения медицинской науки, – сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, открывая работу дискуссионной панели.

 
Участник из Индии, учёный Рана Пурушоттам Кумар Сингх, рассказал о своей работе с онкобольными.
 
– Моя скромная попытка состоит в том, чтобы создать средство и метод психотерапии и консультирования, которые помогут онкологическим больным. Контроль и коррекция мыслительного процесса является дополнительным ключом к успеху в борьбе с раковыми клетками. Наши гормоны также могут играть важную роль в устранении физических и психических заболеваний в организме человека. Итак, терапия, блокирующая гормоны – это процесс, замедляющий рост гормонозависимого рака. Существует тесная связь между секрецией гормонов и мыслительным процессом, а также позитивным настроем человека на выздоровление, – убежден Рана Пурушоттам Кумар Сингх.

 
Выступления 12 докладчиков и обсуждение актуальных вопросов разделили на две части панельной дискуссии: первая прошла до обеда, вторая состоится после обеда. В первой части наибольший интерес вызвали такие темы как опыт традиционной медицины в Шри-Ланке; взаимосвязь патологий позвоночника с некоторыми клиническими симптомами и нарушениями осанки и положения тела; разработка и использование методики кинетической коррекции позвонков, являющейся одной из забытых традиций буддизма; уникальная монгольская терапия «золотой иглой»; оригинальная акупунктурная терапия «золотой иглой» в монгольской медицине и краткий обзор ее 50-летней эффективности.

 
Тема традиционной медицины – одна из ключевых на буддийском форуме, так как она является неотъемлемой частью буддизма. Буддизм пришел на землю Сибири и России в XVII веке. За многовековую историю использования, изучения, переосмысления и развития на бурятской земле тибетская медицина в республике стала традиционной. Сегодня она пользуется популярностью во всех уголках РФ. Ее практикуют эмчи-ламы в буддийских храмах, врачи современной медицины применяют средства традиционной медицины в клиниках, а ее методы исследуют ученые в научных институтах.

 
Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, будет способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума станут представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии. Общее количество участников – более 600 человек.

 
Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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