В Баргузинском районе убрали еще одну свалку

Лесники Баргузинского района ликвидировали очередную несанкционированную свалку в окрестностях села Макарино. Им на помощь пришли сотрудники администрации села Адамово и местные жители. Общими усилиями было собрано более семи кубометров мусора.









- Мы постоянно занимаемся очисткой лесного массива. К сожалению, большая часть стихийных свалок появляется по вине местного населения или отдыхающих. Благодарим неравнодушных местных жителей к проблемам окружающей среды, которые вышли вместе с нами на уборку. А также, отдельное спасибо главе МО СП «Адамовское» Людмиле Пилюгиной и предпринимателю Юрию Анатольевичу за предоставление автомашины для вывоза мусора. После проведенного мероприятия мы договорились работать и дальше в том же духе, оперативно реагировать на нарушения природоохранного и лесного законодательств РФ, - рассказал Сергей Максимов, участковый лесничий Баргузинского лесничества.

Республиканское агентство лесного хозяйства призывает население Бурятии сообщать о свалках в лесных массивах, а также о нарушителях санитарных норм в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 20-44-44.

Мероприятия по очистке леса от свалок проходят в рамках акции «Сохраним лес».





Фото: РАЛХ