В двух микрорайонах Улан-Удэ отключат горячую воду

В Улан-Удэ с 14 августа отключат горячую воду в микрорайонах Загорск и Аэропорт. Причина – ремонт оборудования на котельных.«В течение двух недель специалисты энергетического комплекса филиала «Генерация Бурятии» произведут полную ревизию и ремонт вспомогательного оборудования котельных. На котельной в Загорске в планах капитальный ремонт электрооборудования с заменой распределительного устройства низкого напряжения, системы аспирации помещений шлакозолоудаления, дутьевых вентиляторов, запорной арматуры, ремонт системы топливоподачи. На котельной в Аэропорту капитально отремонтируют электрооборудование, а также вспомогательное оборудование системы шлакозолоудаления», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.Горячую воду жителям этих микрорайонов обещают вернуть с с 28 августа.Фото: «Номер один»