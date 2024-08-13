Общество 13.08.2024 в 17:46

В двух микрорайонах Улан-Удэ отключат горячую воду

Воды в Загорске и Аэропорту не будет с 14 до 28 августа
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Текст: Андрей Константинов
В двух микрорайонах Улан-Удэ отключат горячую воду
В Улан-Удэ с 14 августа отключат горячую воду в микрорайонах Загорск и Аэропорт. Причина – ремонт оборудования на котельных.

«В течение двух недель специалисты энергетического комплекса филиала «Генерация Бурятии» произведут полную ревизию и ремонт вспомогательного оборудования котельных. На котельной в Загорске в планах капитальный ремонт электрооборудования с заменой распределительного устройства низкого напряжения, системы аспирации помещений шлакозолоудаления, дутьевых вентиляторов, запорной арматуры, ремонт системы топливоподачи. На котельной в Аэропорту капитально отремонтируют электрооборудование, а также вспомогательное оборудование системы шлакозолоудаления», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.

Горячую воду жителям этих микрорайонов обещают вернуть с с 28 августа.

Фото: «Номер один»
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