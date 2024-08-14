Глава Бурятии: «Международный буддийский форум – еще одна точка взаимодействия России с миром»

Он подчеркнул, что заметно повысилась научная и практическая составляющая форума. Так, обсуждалось развитие буддийской, тибетской медицины и возможности использовать ее в современной жизни. Обсуждалась взаимосвязь между современными научными исследованиями и буддизмом, и даже темы, которые, формально, выходят за пределы буддизма - экология, взаимодействие между человеком и средой и т. д. Также Алексей Маслов выделил выступления ряда ученых на тему изучения древних текстов. Вызвало интерес профессора и изучение национальных традиций буддизма. «Надо понимать, что буддизм очень разный. И буддизм, наверное, самое разнообразное по проявлениям духовное Учение», - сказал президент Фонда.





«Буддизм всегда мимикрирует под ту страну, регион, куда приходит. Так было на протяжении столетий. Когда буддизм вышел за пределы Индии, он уже начал постоянное подстраивание под ситуацию. Буддизм на территории России, безусловно, связан с тибетской и монголо-тибетской традицией и он проникал многими путями. Это был не один поток и не один источник. В этом смысле многое, что есть в российском буддизме, также связано и с корнями местными. Например, мы видим влияние местных бурятских верований на местный буддизм. Калмыцких верований на буддизм в Калмыкии. И это не противоречит буддизму», - ответил Алексей Маслов.





В конце второго дня II Международного буддийского форума глава Бурятии Алексей Цыденов, Дымбрыл Дашибалданов, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», а также Алексей Маслов, президент Фонда содействия буддийскому образованию ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.«Идея Международного буддийского форума родилась весной 2022 года как еще одна точка взаимодействия и объединения России с миром. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, в том числе и буддийская. Она может и по факту является еще одним объединяющим элементом нашей страны с миром и открывает дорогу к тому, через что мы можем налаживать контакты. Эти два года показали, что буддизм является именно той связующей нитью, через которую мы можем обсуждать с разными странами культуру, экономику, экологию, медицину, туризм. И интерес к этому мероприятию только растет», – заявил Алексей Цыденов.В прошлом году свое участие в форуме приняло 600 человек. В 2024 году по предварительным итогам в дискуссионных панелях, пленарном заседании и других мероприятиях форума приняло участие 1,8 тыс. человек из 15 иностранных государств и 22 регионов России. Все мероприятия форума, включая буддийские учения, спортивные фестивали посетило более 3 тысяч человек.«Количество участников, как российских, так и зарубежных, в два раза больше, чем было в прошлом году», - отметил Алексей Маслов.В ходе пресс-конференции было объявлено, что Фонд при поддержке буддийских университетов, Академии наук, буддийских общин начинает несколько проектов. Один из них - создание Большой буддийской энциклопедии с около 50 тыс. словарных статей. Подготовка этого труда рассчитана на более, чем 6 лет.«Создан Совет по буддийскому образованию в России. Чтобы поддержать, прежде всего, наших священнослужителей в получении качественного светского образования. Это все было как раз на этом Форуме», - поделился Алексей Маслов.Дымбрыл Дашибалданов напомнил собравшимся журналистам, что на аналогичном форуме в прошлом году было подписано соглашение о создании консорциума ВУЗов «Буддийское образование». «В этом году добавилось еще два ВУЗа», - рассказал он о вступлении в объединение ВСГИК и ЗабГУ.Ректор Буддийского университета объявил, что на базе их университета создается базовая кафедра буддийской философии. Группа уже набрана.«Наши студенты будут обучаться по программе «Буддийская философия». По окончании нашего Буддийского университета они получат диплом и о завершении светского высшего учебного заведения - в будущем он им поможет в интеграции в общество. Они будут понимать современное образование. Они принесут больше пользы обществу - выпускники будут обучены не только религиозным основам, по религиозным программам», - пояснил ректор значимость новинки.Представителям федеральных СМИ было интересно чем отличается буддизм в России.Кстати, Большая буддийская энциклопедия, о которой шла речь на пресс-конференции, призвана точнее объяснить смысловые нюансы терминов в буддизме, правильнее выразить их на русском языке. «Если мы это создадим, то человек на русском языке начнет понимать смысловые тонкости. Тогда мы можем уже четко говорить о русском буддизме. Сейчас в данный момент переводы, слова, которые передают термины на русском языке, оставляют желать лучшего», - пояснил прессе ректор Буддийского университета.Учитывая, что, приходя в новые регионы, буддизм постоянно «впитывает» в себя кое-какие элементы, бытующие в этих местах, можно, наверное, говорить, что в нем появятся наряду с бурятскими, калмыцкими и другими элементами, русские элементы. Одним словом, буддизм в России развивается и смотрит в завтрашний день.Буддийские «нотки» уже становится частью турбизнеса в Бурятии. Глава республики в ответ на один из вопросов на пресс-конференции подтвердил, что буддийская составляющая туризма имеет место.«Многие инвесторы, которые сегодня реализуют свои проекты в Республике Бурятия, одним из направлений видят, в том числе, ретриты, паломничество. И рассчитывают туристическую инфраструктуру, объекты, которые будут строить на своих участках, и под такую составляющую, закладывают в проекте строительство дацанов на своей территории. Это, в том числе, результат предыдущего форума. И, вообще, такого акцента на Республику Бурятия, как буддийскую республику, что является важной составляющей особенностей Бурятии», - сказал Алексей Цыденов.Сегодня, 14 августа, последний день II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». Он проходит в Иволгинском дацане. Сейчас проходит хурал «Бурхан Багшын магтаал». Затем состоится поклонение нетленному телу XII Пандито Хамбо-ламы и обсуждение его посланий. На конференции обсудят феномен Даши-Доржи Этигилова.Фото: «Номер один»