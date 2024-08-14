В Улан-Удэ перекроют улицу Смолина

В мэрии города Улан-Удэ предупредили, что в конце недели перекроют одну из центральных улиц.

- В связи с обновлением коммунальной инфраструктуры в Советском районе будет перекрыт участок дороги по ул. Смолина от перекрестка ул. Смолина – ул. Советская до перекрестка ул. Смолина – ул. Каландаришвили. Время проведения земляных работ с 23 часов 17 августа до 6 утра 18 августа.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.

Фото: мэрия города