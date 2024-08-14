Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме

- Сегодня проверили подготовку котлов, а также системы шлакозолоудаления. Есть значительные отставания от графика, были проблемы с поставкой запчастей, все замечания по устранению даны. Будем контролировать ход ремонта, - сказал Сергей Гашев.





До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, поэтому руководству филиала поручено усилить работу для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жителей 100-х кварталов.





В Улан-Удэ чиновники городской администрации во главе с первым заместителем мэра Сергеем Гашевым проверили готовность котельной «Юго-Западная» к отопительному сезону. Результат оказался не очень оптимистичным – на объекте выявлены нарушения и отставание от графика. Руководству филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14», в чьем ведении находится котельная, поручено оперативно их устранить. Иначе паспорт готовности объекта к зиме выдан не будет.Заместитель главного инженера по энергетическому комплексу Максим Степанов доложил:- Сейчас ремонтные работы по котлу №6 заканчиваются, идет частичная замена нагревательных участков, план работ у нас до 15 сентября все завершить.Котельная «Юго-Западная» - одна из самых больших котельных в городе. Она обеспечивает теплом и горячей водой почти 30 тысяч жителей 100-х микрорайонов.Фото: мэрия Улан-Удэ