Общество 14.08.2024 в 12:51

Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме

Руководству филиала ТГК-14 поручено ускориться
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме
В Улан-Удэ чиновники городской администрации во главе с первым заместителем мэра Сергеем Гашевым проверили готовность котельной «Юго-Западная» к отопительному сезону. Результат оказался не очень оптимистичным – на объекте выявлены нарушения и отставание от графика. Руководству филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14», в чьем ведении находится котельная, поручено оперативно их устранить. Иначе паспорт готовности объекта к зиме выдан не будет.

- Сегодня проверили подготовку котлов, а также системы шлакозолоудаления. Есть значительные отставания от графика, были проблемы с поставкой запчастей, все замечания по устранению даны. Будем контролировать ход ремонта, - сказал Сергей Гашев.


Заместитель главного инженера по энергетическому комплексу Максим Степанов доложил:

- Сейчас ремонтные работы по котлу №6 заканчиваются, идет частичная замена нагревательных участков, план работ у нас до 15 сентября все завершить.

До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, поэтому руководству филиала поручено усилить работу для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жителей 100-х кварталов.


Котельная «Юго-Западная» - одна из самых больших котельных в городе. Она обеспечивает теплом и горячей водой почти 30 тысяч жителей 100-х микрорайонов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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