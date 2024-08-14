Общество 14.08.2024 в 13:05
Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями
Жители высоко оценили новое украшение улицы
43 фонаря украсили улицу Октябрьская в Железнодорожном районе. Работы проведены сотрудниками МБУ «Горсвет» по итогам всенародного голосования по муниципальному проекту «Народный бюджет», который реализуется по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Жители по достоинству оценили новое украшение улицы.
- Дети счастливы, мы здесь гуляем всей семьей, - поделилась местная жительница Алена Овчинникова.
Ранее городские электрики установили новую архитектурную подсветку «Птички» на бульваре «Сиреневый».
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ