Общество 14.08.2024 в 13:05

Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями

Жители высоко оценили новое украшение улицы    
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями

43 фонаря украсили улицу Октябрьская в Железнодорожном районе. Работы проведены сотрудниками МБУ «Горсвет» по итогам всенародного голосования по муниципальному проекту «Народный бюджет», который реализуется по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Жители по достоинству оценили новое украшение улицы.     


- Дети счастливы, мы здесь гуляем всей семьей, - поделилась местная жительница Алена Овчинникова.

Ранее городские электрики установили новую архитектурную подсветку «Птички» на бульваре «Сиреневый».

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Теги
мэрия улан-удэ

Все новости

Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями
14.08.2024 в 13:05
Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме
14.08.2024 в 12:51
В районе Бурятии выбрали «Красу в погонах»
14.08.2024 в 12:32
В Бурятии участники СВО смогут ходить в кинотеатр бесплатно
14.08.2024 в 12:31
Любители серфинга собрались на Байкале
14.08.2024 в 12:30
Причина гибели рыбы в Котокеле остается загадкой
14.08.2024 в 12:17
В Улан-Удэ перекроют улицу Смолина
14.08.2024 в 12:07
В Бурятии насмерть сбили мужчину
14.08.2024 в 12:00
Жительница Забайкалья отдохнула на озере Бурятии и осталась без сумки и денег
14.08.2024 в 11:52
XV Байкальская экологическая школа начала работу в Танхое
14.08.2024 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме
Руководству филиала ТГК-14 поручено ускориться
14.08.2024 в 12:51
В районе Бурятии выбрали «Красу в погонах»
В конкурсе участвовали женщины–полицейские и женщины–военнослужащие
14.08.2024 в 12:32
В Бурятии участники СВО смогут ходить в кинотеатр бесплатно
Акция действует только в одном районе республики
14.08.2024 в 12:31
Причина гибели рыбы в Котокеле остается загадкой
Ученые пока не знают, в чем дело
14.08.2024 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru