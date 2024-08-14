Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями

43 фонаря украсили улицу Октябрьская в Железнодорожном районе. Работы проведены сотрудниками МБУ «Горсвет» по итогам всенародного голосования по муниципальному проекту «Народный бюджет», который реализуется по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Жители по достоинству оценили новое украшение улицы.





- Дети счастливы, мы здесь гуляем всей семьей, - поделилась местная жительница Алена Овчинникова.

Ранее городские электрики установили новую архитектурную подсветку «Птички» на бульваре «Сиреневый».

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ