Общество 14.08.2024 в 14:11

В Бурятии зафиксировали около двух тысяч случаев нападения собак на людей

Лидером в этом печальном списке оказался Заиграевский район
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии зафиксировали около двух тысяч случаев нападения собак на людей

В Бурятии продолжается работа по профилактике нападений собак на людей. С начала года в республике было составлено более 1 950 таких протоколов.

- Больше всего их составили в Заиграевском районе. Здесь для привлечения граждан к порядку работает целый отдел, что и дает высокие результаты. По сравнению с прошлым годом результативность в составлении протоколов увеличилась более чем на четверть. За 7 месяцев их насчитывается 287 штук, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

Усилила свою работу и администрация Кабанского района. Всего, на нерадивых владельцев собак в этом году администрация составила 217 протоколов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 187 единиц.

- Хорошие показатели демонстрирует также Селенгинский район, где на сегодняшний день составлено 169 протоколов. В прошлом году этот показатель составлял всего 51 протокол с начала года, - добавили в ведомстве.

Фото: Елена Кокорина

 

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