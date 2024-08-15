Общество 15.08.2024 в 16:24

Участники автопробега в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе достигли границы Европы и Азии

Они посетили Москву, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Бирск, Екатеринбург

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Участники автопробега в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе достигли границы Европы и Азии

13 августа, преодолев почти 2 тысячи километров, в Екатеринбург прибыл автопробег, приуроченный к 85-летию Победы на реке Халхин-Гол. В 1939 году советско-монгольские войска одержали над японскими захватчиками победу, которая сыграла весомую роль для исхода всей Второй мировой войны.

Памятная дата имеет большое значение для России и Монголии. В знак памяти и уважения подвигам солдат организован международный автопробег Москва-Сумбэр (Монголия) с участием журналистов СМИ Монголии и Бурятии. Стартовал автопробег 7 августа в Москве у памятника Георгию Жукову.

Автопробег уже проехал по городам: Москва, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Бирск, Екатеринбург.

- Наш автопробег - это дань памяти и уважения подвигам солдат, которые выковали победу на реке Халхин-Гол. Хочу отметить, что данный автопробег - это не путешествие, это еще и развитие российско-монгольских отношений. Показывая достопримечательности нашей страны, ведущие предприятия экономики, мы развиваем партнерские отношения, в том числе в сфере бизнеса, науки, культуры и туризма, - отметил директор телеканала «Буряад ТВ», участник автопробега Виталий Раднаев.


Участие в автопробеге принимают корреспонденты ведущих СМИ Монголии, среди которых: главный государственный телеканал Монголии «MNB», городской телеканал Улан-Батора «UBS», «Эрхэт Монгол Групп» – крупнейший коммерческий медиахолдинг, в состав которого входят популярный новостной сайт Zinda.mn, телеканал TV 8, единственный российско-монгольский телеканал «Aist Global». Со стороны республики Бурятия участие принимает первый бурятский телеканал «Буряад ТВ».

- Я рад участвовать в Автопробеге посвященному 85-летию победы на Халхин-Голе. Мы побывали уже в нескольких городах России, таких как Москва, Нижний Новогород, Казань и Екатеринбург. Мне очень понравилась Казань. Мы едем на машинах, поэтому можно увидеть все, что окружает нас, поэтому это очень интересный проект. В каждом городе мы узнаем историю региона, это тоже очень интересно. Мы будем ехать более 6000 километров, за эти дни, я надеюсь мы еще больше узнаем о российских городах и регионах, - рассказывает корреспондент монгольского телеканала «UBS» Ганбяар Ганбаатар. 

Стартовал автопробег у памятника Георгию Жукову. И символично завершится в Монголии в поселке Сумбэр, где находилась ставка будущего маршала Георгия Константиновича. Стоит отметить, что именно за Победу на Халхин-Голе Г.К. Жуков получил свою первую Звезду Героя Советского Союза. Также в рамках автопробега в Москве прошло возложение цветов к Могиле неизвестного солдата Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым совместно с участниками автопробега.

 

Фото: правительство Бурятии

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