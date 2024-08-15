В Улан-Удэ на вокзале отметили 125-летие прибытия первого поезда

В Улан-Удэ на железнодорожном вокзале Улан-Удэ отметили 125-летие прибытия первого поезда. Специально к юбилейной дате был организован символический рейс состава на паровозной тяге, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.Пассажирами ретро-поезда стали работники ВСЖД и ветераны магистрали. Как и 125-лет назад, железнодорожников на перроне встретили представители городских властей и местные жители. Для них во время стоянки поезда прошло театрализованное представление и концерт. При этом каждый желающий мог получить копию газеты «Восточное обозрение» от 1899 года, в которой в свое время была опубликована новость о прибытии поезда.«В истории развития Верхнеудинска, а затем и Улан-Удэ, железная дорога сыграла огромную роль. Образ города неразрывно связан со стальной магистралью. Сегодня компания РЖД остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Бурятии. Обеспечивая бесперебойный ход поездов, отправку грузов и пассажиров, железнодорожники продолжают вносить свой вклад в процветание региона», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.Добавим, что первый поезд в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) прибыл 15 августа 1899 года (по старому стилю). Учитывая значимость события, за несколько дней до этого городская управа просила жителей города «в это число украсить свои дома флагами и вечером иллюминировать». Встреча первого поезда была многолюдной и торжественной, а появление железной дороги внесло определяющий вклад в дальнейшее развитие города и всего региона.Фото: ВСЖД