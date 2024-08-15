В Бурятии омбудсмен помогла раненому военнослужащему из Ставрополя

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова помогла военному из Ставропольского края. Получив ранение обеих ног, мужчина проходит лечение в Сосновом бору, но получить полагающиеся ему выплаты не может, так как не имеет некоторых обязательных документов.

Получив ранение ног в октябре 2023, он проходил лечение в Севастополе. Справку о ранении ему предоставили, а справку оказания первичной помощи – нет. В связи с этим у него возникла проблема прохождения комиссии и получения выплат.

Юлия Жамбалова сначала обратилась в госпиталь, но ответа не дождалась. После она написала в военную прокуратуру Буденновского гарнизона в Севастополе.

- Прокуратура провела проверку и выявила, что ввиду нераспорядительности должностных лиц госпиталя ответ своевременно не был направлен.



В целях устранения нарушений закона в адрес начальника госпиталя внесено представление, в котором, поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Для реализации прав военнослужащего на получение единовременной региональной выплаты, предусмотренной законом Ставропольского края, заверенная копия необходимой справки направлена по месту его жительства в с. Новая жизнь Ставропольского края, - сообщила Юлия Жамбалова.

Фото: Юлия Жамбалова, Вконтакте





