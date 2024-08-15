В Улан-Удэ закроют еще один участок улицы Ключевская

Кроме того, изменятся схемы движения общественного транспорта, следующего по ул. Дарханской. Так, маршруты № 21, 30 в направлении ул. Сахъяновой поедут в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – далее по утвержденным схемам. Маршрут № 21А в направлении ул. Трубачеева будет двигаться в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – ул. Жердева - далее по утвержденной схеме.





Ремонт дороги по ул. Ключевской вышел на финишную прямую, сообщили в мэрии города. В ближайшие дни на перекрестке у магазина «Интерьер» запланированы работы по устройству ливневой канализации. В связи с этим с 17 по 19 августа включительно будет перекрыт участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Дарханской до ул. Фролова.На период работ изменятся схемы движения общественного транспорта.Маршруты №2, 21, 21А, 29, 51, 59, 70 в направлении 20А квартала поедут в объезд закрытого участка через ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам.Также временно изменятся схемы движения маршрутов № 17, 77, 82, 134, 135 в направлении 20А квартала в объезд закрытого участка через ул. Сахьяновой – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам.«Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги», - обратились к горожанам в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ