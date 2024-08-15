Общество 15.08.2024 в 17:23

В Улан-Удэ закроют еще один участок улицы Ключевская

Автомобилистов вновь просят потерпеть
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют еще один участок улицы Ключевская
Ремонт дороги по ул. Ключевской вышел на финишную прямую, сообщили в мэрии города. В ближайшие дни на перекрестке у магазина «Интерьер» запланированы работы по устройству ливневой канализации. В связи с этим с 17 по 19 августа включительно будет перекрыт участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Дарханской до ул. Фролова.

На период работ изменятся схемы движения общественного транспорта.

Маршруты №2, 21, 21А, 29, 51, 59, 70 в направлении 20А квартала поедут в объезд закрытого участка через ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам.

Также временно изменятся схемы движения маршрутов № 17, 77, 82, 134, 135 в направлении 20А квартала в объезд закрытого участка через ул. Сахьяновой – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам.

Кроме того, изменятся схемы движения общественного транспорта, следующего по ул. Дарханской. Так, маршруты № 21, 30 в направлении ул. Сахъяновой поедут в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – далее по утвержденным схемам. Маршрут № 21А в направлении ул. Трубачеева будет двигаться в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – ул. Жердева - далее по утвержденной схеме.


«Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги», - обратились к горожанам в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
движение

Все новости

«Четыре дня бил ее и отрезал волосы»
15.08.2024 в 17:39
В Улан-Удэ закроют еще один участок улицы Ключевская
15.08.2024 в 17:23
В Бурятии омбудсмен помогла раненому военнослужащему из Ставрополя
15.08.2024 в 17:12
В Улан-Удэ нашли пропавшего пенсионера
15.08.2024 в 17:10
В Улан-Удэ на вокзале отметили 125-летие прибытия первого поезда
15.08.2024 в 17:04
Алдар Доржиев: «Культурный код Бурятии - очень яркий и сильный»
15.08.2024 в 16:34
Как использовать LiveSport.Ru для следования за футбольными матчами
15.08.2024 в 16:25
Участники автопробега в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе достигли границы Европы и Азии
15.08.2024 в 16:24
Жителей Бурятии научат определять мошенника по пяти фразам
15.08.2024 в 16:22
Юрий Трутнев: ВЭФ-2024 даст дополнительный импульс для развития регионов ДФО
15.08.2024 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии омбудсмен помогла раненому военнослужащему из Ставрополя
Раненный в обе ноги мужчина лечится в Улан-Удэ
15.08.2024 в 17:12
В Улан-Удэ на вокзале отметили 125-летие прибытия первого поезда
К юбилейной дате состоялся символический рейс состава на паровозной тяге
15.08.2024 в 17:04
Алдар Доржиев: «Культурный код Бурятии - очень яркий и сильный»
Министр туризма Бурятии вместе с коллегами рассказал о предстоящем фестивале «Арт Бурятия»
15.08.2024 в 16:34
Как использовать LiveSport.Ru для следования за футбольными матчами
15.08.2024 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru