Общество 16.08.2024 в 09:58

Городским лесничеством в Улан-Удэ будет руководить женщина

Приказ о ее назначении подписал мэр города
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Текст: Елена Кокорина
Городским лесничеством в Улан-Удэ будет руководить женщина

В «Городском лесничестве» в Улан-Удэ появился новый руководитель. Его возглавит Светлана Григорьева, ранее руководившая управлением административного контроля.

На планерном совещании мэра города она была представлена коллективу предприятия.

Родилась 23 февраля 1983 г., окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Прошла курсы профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок» и «Государственное и муниципальное управление».

Начала карьеру в 2001 году в администрации Железнодорожного района, в 2006 году стала специалистом инженерно-энергетического отдела управления жилищного хозяйства Комитета городского хозяйства, в 2017 году назначена начальником жилищного отдела КГХ. В 2021 году заняла должность заместителя председателя по благоустройству Комитета городского хозяйства, а с 2023 года руководила Управлением административного контроля.

Фото: «Городское лесничество»

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