ВСГУТУ объявил о дополнительном приёме абитуриентов

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) объявил дополнительный прием на вакантные бюджетные места по направлению «Радиотехника». Он продлится до 27 августа.

Вуз принимает документы на обучение за счёт федерального бюджета по очной форме, в том числе в рамках особой и отдельной квот.

- Обращаем внимание, что участники специальной военной операции и дети участников СВО имеют возможность поступить без результатов ЕГЭ по отдельной квоте, выделенной в рамках дополнительного приема, – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.

Абитуриенты могут подать документы через Личный кабинет на сайте университета или лично в приемной комиссии. Также можно использовать Единый портал государственных услуг.

Информация о количестве мест и сроках приема документов размещены на сайте ВСГУТУ в разделе «Объявления».

Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра Приёмной комиссии ВСГУТУ: 8 (3012) 41-01-95 или по адресу электронной почты: pkesstu@mail.ru.

Фото: ru.freepik.com