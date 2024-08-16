В Бурятии выявили свыше 40 тысяч нарушений закона

Докладывая о проделанной работе, прокурор Бурятии Михаил Филичев сообщил, что в рамках надзора устранено свыше 40 тысяч нарушений закона. После прокурорского вмешательства погашена задолженность по зарплате в размере более 36 млн рублей, произведен перерасчет платы за коммунальные услуги перед 2,5 тыс. потребителей на сумму 3,9 млн рублей, более 140 граждан обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями. Перед предпринимателями погашено более 200 млн долгов по контрактам. Отклонено 76,5% предложений на проведение в отношении них контрольных проверок.







В свою очередь, Андрей Мондохонов обозначил ряд проблем, которые должны оставаться на постоянном контроле прокуратуры и органов власти. Он, в частности, указал на негативную тенденцию роста обращений граждан в сфере здравоохранения, жилищного законодательства и ЖКХ, что свидетельствует о недостаточной эффективности работы органов власти, муниципалитетов и контрольно-надзорных ведомств. В республике отмечены нехватка медицинского персонала, перебои с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан, рост коммунальных аварий и сбоев, низкий процент капитального ремонта многоквартирных домов. Сохраняется задолженность бюджетных ведомств перед ресурсоснабжающими организациями.





Также остаются актуальными вопросы исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, экологии, защиты от лесных пожаров, а также ликвидации безработицы, уровень которой является самым высоким среди регионов округа.





В прокуратуре Бурятии прошло заседание коллегии, где подводились итоги работы в первом полугодии. В мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, и.о. председателя Народного Хурала Баир Гармаев, врио главного федерального инспектора по региону Оюна Цойжилова, руководители правоохранительных органов, а также начальник управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрей Мондохонов.По словам представителя Генпрокуратуры, пристального надзорного внимания требуют вопросы занятости населения и своевременной оплаты труда, обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, а многодетных семей - земельными участками.Кроме того, Андрей Мондохонов поручил обеспечить надзорное сопровождение строительства 13 социальных объектов, которые должны возвести в этом году. А в вопросе декриминализации региона не снижать противодействие преступности в отношении несовершеннолетних, росту фактов вовлечения подростков в криминальную среду. Особое внимание он потребовал обратить на предупреждение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: прокуратура Бурятии