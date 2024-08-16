Дорогу по улице Смолина в Улан-Удэ не будут перекрывать
Участок дороги по ул. Смолина не будут перекрывать в ночь с 17 на 18 августа, как планировалось ранее.
- Подрядчикам, которые обновляют коммунальные сети в центре, удалось выполнить запланированный объем работ досрочно, без перекрытия участка дороги от перекрестка ул. Смолина – ул. Советская до перекрестка ул. Смолина – ул. Каландаришвили, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
В связи с этим досрочно начинается следующий этап работ на ул. Смолина и уже сегодня ограничат проезд еще на нескольких участках по ул. Смолина, у пересечения с ул. Каландаришвили.
Работы здесь продлятся до конца лета.
Полного перекрытия движения здесь не будет, а только ограничение по полосам. Схемы движения общественного транспорта на этом участке не меняются.
- Уважаемые горожане! Во избежание заторов просим вас по возможности заранее выбирайте пути объезда этого участка дороги, - предупредили в администрации города.
Схема объезда прилагается.
Фото: администрация г. Улан-Удэ