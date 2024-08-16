Общество 16.08.2024 в 11:34

За мат в адрес полиции жителя Бурятии отправят на принудительные работы

Мужчина год будет отдавать часть зарплаты государству
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Текст: Елена Кокорина
За мат в адрес полиции жителя Бурятии отправят на принудительные работы

Использование ненормативной лексики в адрес представителя  власти обернулось для несдержанного на язык 40-летнего жителя Баунтовского района Бурятии уголовным наказанием. За публичное оскорбление сотрудника полиции он приговорен к исправительным работам. Помимо этого, целый год из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

Инцидент произошел во время рейда по неблагополучным семьям. Комиссия, в состав которой входили представители различных ведомств, в т.ч. и сотрудник полиции, посетила дом подсудимого и его сожительницы.

- Мужчина злоупотреблял наркотиками и алкоголем, но не отставала от него  и его сожительница, уходя в недельные запои. Именно из-за разгульного образа жизни парочки, в ноябре 2023 г. трое несовершеннолетних детей подсудимого были отобраны опекой в связи с угрозой их жизни и здоровью, а горе-мамашу суд ограничил в родительских правах, - рассказывают в суде Баунтовского района.

Когда в апреле 2024 г. комиссия в очередной раз производила осмотр жилья подсудимого, он был пьян.

- Находившегося при исполнении своих должностных обязанностей полицейского он оскорбил грубой нецензурной бранью, тем самым унизив его честь и достоинство, а также подорвав авторитет органов внутренних дел. По факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, - добавили в районном суде.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся и принес публичное извинение потерпевшему. Суд приговорил его к одному году и одному месяцу исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Фото:  Номер один

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